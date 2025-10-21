Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin: Yenilikçi hizmetler sunmaya devam ediyoruz

Dijital ödemelerde küresel lider Visa, siber güvenlik alanındaki derin uzmanlığını müşterilerine sunmak için yeni fırsatlar yaratıyor. Visa, bu strateji kapsamında, küresel çapta hayata geçirdiği Visa Siber Güvenlik Danışmanlık Birimi ile müşterilerine risk ortamına dair kapsamlı analizler ve öne çıkan siber güvenlik tehditlerini belirleme, değerlendirme ve engelleme konularında ihtiyaç duydukları uygulanabilir çözümler sunuyor. Bu yeni yapılanmanın bir parçası olarak, şirket ayrıca deneyimli siber güvenlik uzmanı Jeremiah Dewey’i de Küresel Siber Ürünler Başkanı olarak atadı

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, "Siber güvenlik ve dolandırıcılığı önlemede, tehditleri önceden tespit etmek ve hızlı harekete geçmek kritik önem taşıyor. Küçük işletmelerden büyük ölçekli şirketlere kadar tüm müşterilerimiz, ihtiyaçlarına göre ölçeklenebilen güçlü ve kapsamlı çözümlere ihtiyaç duyuyor. Biz de her ölçekteki işletmenin risklerini daha iyi anlamalarına ve güvenliklerini sağlamalarına yardımcı olacak yenilikçi hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Bu yolda bize değerli katkılar sağlayacağına inandığımız Jeremiah Dewey’in ekibimize katılmasından büyük heyecan duyuyoruz" dedi.