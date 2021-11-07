Vitor Pereira: Bahanelerin arkasına sığınmak istemiyorum

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, 2-2 berabere kaldıkları Kayserispor maçının ardından açıklamalar yaptı. Takımın yorgun olduğunu belirten Portekizli çalıştırıcı, "Bahane üretmek istemiyorum, bahanelerin arkasına sığınan bir hoca değilim. Ligdeki büyük takımlara baktığınızda lider Trabzonspor, Avrupa'da yok. Her maç arası en iyi toplanma fırsatı onlarda. Beşiktaş, Galatasaray ve bizim problemlerimiz aynı. Perşembe günü Antwerp'te bir maç yaptık, cuma günü akşam buraya döndük. Hazırlanmak için 1 günümüz vardı. Bunun arkasına sığınmak istemiyorum ama bu da bir gerçek" ifadelerini kullandı.

Kaçırdıkları penaltıyla ilgili de konuşan Pereira "Bugün bir penaltı kaçırdık. Atmış olsak öne geçecek ve avantajlı olacaktık. Maalesef olmadı rakibimiz 1-0'ı buldu. Dört topumuz direkten döndü, takım her şeyi yaptı. Taraftarımıza da teşekkür ederim. Her şeyi denedik, çok koştuk. Uzun bir seyahatin ardından maça çıktık. Ligde daha çok maç var, elimizden geleni yapacağız" dedi.