Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oldu: İlk maçı Fenerbahçe'yle! - Futbol Haberleri

        Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oldu: İlk maçı Fenerbahçe'yle!

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'nın getirildiğini açıkladı. İki ayrı dönemde Fenerbahçe'yi de çalıştırmış olan Pereira, yeni takımıyla birlikte UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda sarı-lacivertlilere rakip olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2026 - 15:09 Güncelleme: 15.02.2026 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Resmen açıklandı: İlk maçı F.Bahçe'ye karşı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, teknik direktör Vitor Pereira ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Pereira, İngiliz ekibiyle ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde eski takımı Fenerbahçe'ye karşı çıkacak.

        İşte İngiliz ekibinin açıklaması:

        Nottingham Forest, Vítor Pereira’nın 18 aylık bir sözleşmeyle teknik direktör olarak atandığını duyurmaktan memnuniyet duyar.

        Pereira, teknik direktörlük kariyerine 2002 yılında kendi ülkesi Portekiz’de başladı. Ülke genelinde geniş bir tecrübe kazandıktan sonra, 2011 yılında Porto’nun başına geçti ve iki yıl süren son derece başarılı bir dönemde kulübü üst üste iki lig şampiyonluğuna taşıdı.

        Suudi Arabistan’da Al Ahli’de görev yaptıktan sonra Pereira, 2015 Ocak ayında Yunan ekibi Olympiacos’un başına geçti ve Pire kulübüyle çifte kupa zaferi elde etti.

        Dünya genelinde üst düzeyde edindiği zengin deneyimlerine ek olarak Pereira, Türkiye’de Fenerbahçe’yi ve Çin Süper Ligi ekibi Shanghai SIPG’yi de çalıştırdı. Çin temsilcisini ilk sezonunda kulüp tarihindeki ilk lig şampiyonluğuna taşıdıktan sonra Çin Süper Kupası’nı da kazandı. Ayrıca Brezilya kulüpleri Corinthians ve Flamengo’da da görev yaptı.

        Pereira son olarak Premier League ekibi Wolves’un Teknik Direktörlüğünü üstlendi. Kulüp küme düşme hattındayken göreve gelen Pereira, takımı altı maçlık galibiyet serisine taşıyarak 2024/25 sezonunda ligde kalmalarını sağladı. Bu seri, geçen sezon Premier League’de herhangi bir takımın elde ettiği en uzun galibiyet serisi oldu. Aynı zamanda Wolves, kulüp tarihinde Premier League’de en fazla gol attığı sezonu yaşadı.

        57 yaşındaki teknik adam şimdi Trent Nehri kıyısına, 2027 yazına kadar sürecek bir sözleşmeyle geliyor.

        Pereira’ya teknik ekibinde Filipe Jorge Monteiro Almeida (Yardımcı Antrenör), Luis Miguel Moreira Da Silva (Yardımcı Antrenör), Bruno Filipe Araujo De Moura (Fiziksel Performans ve Rakip Analizi Başkanı) ve Pedro Simao Capela Silva Lopes (Rakip Analisti) eşlik edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sakaryada otoyol gişelerindeki bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Kuzey Marmara Otoyolunun Sakarya kesiminde gişelerdeki bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Kahvaltıya giderken hayatını kaybetti
        Kahvaltıya giderken hayatını kaybetti
        İstanbul 21 derece! Yazdan kalma gibi!
        İstanbul 21 derece! Yazdan kalma gibi!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Otelde yangın faciası!
        Otelde yangın faciası!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        3 polisi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili yeni ayrıntılar!
        3 polisi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili yeni ayrıntılar!
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında!
        Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?