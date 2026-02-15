Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oldu: İlk maçı Fenerbahçe'yle!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, teknik direktör Vitor Pereira ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Pereira, İngiliz ekibiyle ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde eski takımı Fenerbahçe'ye karşı çıkacak.

İşte İngiliz ekibinin açıklaması:

Nottingham Forest, Vítor Pereira’nın 18 aylık bir sözleşmeyle teknik direktör olarak atandığını duyurmaktan memnuniyet duyar.

Pereira, teknik direktörlük kariyerine 2002 yılında kendi ülkesi Portekiz’de başladı. Ülke genelinde geniş bir tecrübe kazandıktan sonra, 2011 yılında Porto’nun başına geçti ve iki yıl süren son derece başarılı bir dönemde kulübü üst üste iki lig şampiyonluğuna taşıdı.

Suudi Arabistan’da Al Ahli’de görev yaptıktan sonra Pereira, 2015 Ocak ayında Yunan ekibi Olympiacos’un başına geçti ve Pire kulübüyle çifte kupa zaferi elde etti.

Dünya genelinde üst düzeyde edindiği zengin deneyimlerine ek olarak Pereira, Türkiye’de Fenerbahçe’yi ve Çin Süper Ligi ekibi Shanghai SIPG’yi de çalıştırdı. Çin temsilcisini ilk sezonunda kulüp tarihindeki ilk lig şampiyonluğuna taşıdıktan sonra Çin Süper Kupası’nı da kazandı. Ayrıca Brezilya kulüpleri Corinthians ve Flamengo’da da görev yaptı.