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        Haberler Bilgi Spor VNL Filenin Sultanları Türkiye - Hollanda maçı izle | Türkiye - Hollanda maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?

        Türkiye - Hollanda voleybol maçı hangi kanalda? VNL Filenin Sultanları maçı izle

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki (VNL) ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup ederek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. Filenin Sultanları, VNL'nin ikinci maçında bu kez Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Brezilya etabındaki kritik mücadele öncesinde voleybolseverler, Türkiye - Hollanda maçının başlama saatini ve yayıncı kanalını gündemine aldı. Peki, Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye - Hollanda maçı izle ekranı ve VNL Filenin Sultanları maç takvimi...

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        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 00:19 Güncelleme:
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        2026 Voleybol Milletler Ligi'ne Dominik Cumhuriyeti galibiyetiyle başlayan Filenin Sultanları, ikinci sınavında Hollanda karşısına çıkacak. Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takım, Brezilya'nın Brasilia kentinde düzenlenen ilk hafta organizasyonunda Hollanda karşısında da galibiyet alarak yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. Voleybolseverlerin büyük ilgi gösterdiği mücadele öncesinde "Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte detaylar...

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        TÜRKİYE - HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye - Hollanda voleybol maçı, 4 Haziran akşamı saat 22.30’da oynanacak.

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        TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Filenin Sultanları maçı, TRT Spor ile S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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        TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇI CANLI İZLE

        Filenin Sultanları, Brezilya'nın başkenti Brasilia'da düzenlenen 1. etaptaki ikinci maçını 4 Haziran Perşembe günü TSİ 22.30'da Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesinde, "Türkiye - Hollanda maçı canlı izle" aramaları sıklaştı. Filenin Sultanları maçı TRT Spor ekranlarında canlı şifresiz olarak izlenebilecek.

        TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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        2026 VNL FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

        1. Hafta (Brasilia, Brezilya)

        4 Haziran 2026 – 22.30: Türkiye - Hollanda

        6 Haziran 2026 – 21.30: İtalya - Türkiye

        8 Haziran 2026 – 00.00: Bulgaristan - Türkiye

        2. Hafta (Ankara - Türkiye)

        17 Haziran 2026 – 19.30: Türkiye - Belçika

        18 Haziran 2026 – 19.30: Türkiye - Fransa

        20 Haziran 2026 – 19.30: Türkiye - Almanya

        21 Haziran 2026 – 19.30: Türkiye - Çin

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        3. Hafta (Kansai - Japonya)

        8 Temmuz 2026 – 06.00: Polonya - Türkiye

        10 Temmuz 2026 – 07.00: ABD - Türkiye

        11 Temmuz 2026 – 13.20: Japonya - Türkiye

        12 Temmuz 2026 – 09.30: Tayland - Türkiye

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