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Telekomünikasyon devi Vodafone önümüzdeki üç yıl içinde 11 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

Avrupa ve Afrika'da 100 bin kişiye istihdam sağlayan Vodafone'nun işten çıkarmaları firmanın tarihinde en büyük kesintiler olarak kaydedildi.

ALMANYA VE İTALYA ÖNCELİKLİ

Telekomünikasyon şirketi, ilk olarak Almanya ve İtalya'da işten çıkarma planını hayata geçireceğini bildirdi.

İşten çıkarma duyurusu, şirketin yıl satışlarında küçük artışla 45.7 milyar Euro'ya ulaştıktan ve vergi öncesi kârda düşüş açıklandıktan sonra geldi.

Şirketin sürdürülebilir hizmet verebilmesi için değişmek zorunda olduğunu vurgulayan Margherita Della Valle, "Önceliklerim müşterilerim, sadeleşme ve büyüme. Biz organizasyonumuzu kompleks yaklaşımlardan uzalaştırarak yeniden başarıyı yakalayacak hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Firmanın planladığı kesintilerle toplam 1 milyar Euro'luk bir tasarruf elde edeceği de belirtiliyor.