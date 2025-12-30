Vodafone'da 5G için geri sayım  

Vodafone, 5G odaklı yeni bir kampanya başlattı. Vodafone 'un "5G'ye Son 100 Gün" kampanyası kapsamında Vodafone Yanımda'ya gelen toplam 4 milyon müşteri bu kampanyayla karşılandı. Kampanya kapsamında her 1.000'inci müşteri olmak üzere toplam 100 müşteriye Türkiye'de ilk kez ve sadece Vodafone'a özel olarak satışa sunulan Xiaomi Redmi 15 5G akıllı telefon hediye edildi.

Kampanyanın ikinci gününde ise Vodafone, tüm Türkiye'nin 5G'ye hazır olması hedefiyle, Vodafone FLEX ile faturaya ek 12 aylık ödeme avantajı ile sunulan 5G uyumlu cihazlarda geçerli %10 indirim sundu. Böylece, kampanya süresince müşteriler, 5G uyumlu cihazlara avantajlı koşullarla sahip olma imkânı buldu.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

"Vodafone olarak, 5 kıtada edindiğimiz 5G tecrübemiz ve global gücümüzle Türkiye'de 5G'ye dünden hazırız. 5G lansmanımıza 100 gün kala hayata geçirdiğimiz '5G'ye Son 100 Gün' kampanyasıyla bu heyecanı müşterilerimizle birlikte yaşamak istedik. 5G'ye 100 gün kala Vodafone Yanımda'ya gelen 4 milyon müşterimizi kampanyamızla karşıladık. Kampanya kapsamında her 1.000'inci müşterimiz olmak üzere toplamda 100 müşterimize Türkiye'de ilk kez ve sadece Vodafone'a özel olarak satışa sunulan Xiaomi Redmi 15 5G akıllı telefon hediye ettik. Kampanyanın ikinci gününde ise Vodafone FLEX ile faturaya ek 12 aylık ödeme avantajı ile sunulan 5G uyumlu cihazlarda %10 indirim avantajı sağladık. Global 5G deneyimimizi Türkiye'ye taşırken, müşterilerimizi de bugünden 5G'ye hazırlamaya devam ediyoruz."