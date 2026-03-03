Vodafone Group CEO’su Margherita Della Valle'den Türkiye'ye övgü dolu sözler

Dünya GSM Birliği (GSMA) tarafından Barselona’da “IQ Çağı” temasıyla düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC), telekom sektörünün küresel liderlerini bir araya getirdi. Etkinlikte Vodafone Grubu’nun üst düzey isimleri, Vodafone Group CEO’su Margherita Della Valle ve Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Türkiye pazarındaki konumlarını ve yakında devreye girecek 5G sürecini basın mensuplarına anlattı. Vodafone’un Türkiye’yi stratejik bir başarı öyküsü olarak gördüğünü vurgulayan Della Valle, 5G’nin yapay zekâ ve fiziksel dünya entegrasyonu için kritik önem taşıdığını belirtti. Aksoy ise şirketin 20 yıllık Türkiye serüvenini, yatırımlarını ve 1 Nisan’da başlayacak geniş kapsamlı 5G lansmanını detaylandırdı.

Margherita Della Valle, Türkiye’yi Vodafone için “başarılı bir pazar” olarak tanımladı. Yatırımcı toplantılarında Türkiye’yi sıkça öne çıkardıklarını belirten Della Valle, “Engin ve ekibi sayesinde burada büyük bir iş başarıyoruz. Geçen haziran ayında tüm yönetim ekibimizi İstanbul’a getirerek Türkiye’deki uygulamalarımızdan öğrenmelerini sağladık” dedi. Bağlantı hizmetlerinin ötesinde iş dünyasına dijital çözümler, tüketicilere sadakat programları ve en dijital uygulamalar sunduklarını ifade eden Della Valle, sabit, mobil ve uydu bağlantılarını kapsayan yelpazenin heyecan verici olduğunu vurguladı.

5G İLE YAPAY ZEKA VE DÜŞÜK GECİKME FIRSATI 5G’nin sunduğu düşük gecikme ve yüksek hızın, özellikle yapay zekâ uygulamaları için vazgeçilmez olduğunu belirten Della Valle, “AI fiziksel dünyaya daha fazla giriyor; araçlar, robotlar ve sensörler için mobil bağlantı her yerde olmalı” açıklamasında bulundu. Türkiye’nin dinamik yapısını ve dijital hizmetlerdeki ileri seviyeyi öven Della Valle, “Türkiye’den daha fazla yenilik çıkmasını görmek isterim” dedi. FREKANS İHALESİ VE YATIRIM KOŞULLARI Ekim 2025’teki frekans ihalesinde en düşük teklifi vermeleri sorulduğunda Della Valle, “Mantıklı insanlarız, ihtiyacımız olan spektrumu alırız. Mevcut spektrumla zaten mükemmel hizmet sunuyoruz, şimdi daha fazlasına sahip olacağız” yanıtını verdi. Yatırım kararlarında uzun vadeli öngörü ve güvencenin en kritik unsur olduğunu vurgulayan Della Valle, vergi oranları ve satın alma gücü gibi faktörlerin yanı sıra istikrarlı koşullar aradıklarını belirtti. REKLAM SABİT GENİŞBANTTA REKABET BEKLENTİSİ Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, mobil tarafta 5G lansmanının istenen koşullarda gerçekleştiğini ifade etti. Ancak sabit geniş bant alanında mevcut operatörün imtiyazlarının sürdüğünü kaydeden Aksoy, “Daha rekabetçi bir ortam ve serbest piyasa bekliyorduk. Bu tarafta istediklerimiz tam karşılanmadı ama genel olarak pazardan memnunuz, özellikle mobilde çok memnunuz” dedi.