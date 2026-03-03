Vodafone Group CEO’su Margherita Della Valle'den Türkiye'ye övgü dolu sözler
Dünyanın önde gelen mobil teknoloji fuarlarından bir tanesi olan MWC'de Vodafone Group CEO'su Margherita Della Valle ve Türkiye CEO'su Engin Aksoy ile bir araya geldi. Della Valle, Türkiye pazarını "başarılı ve heyecan verici" olarak nitelendirirken, Engin Aksoy, 1 Nisan 2026'da başlayacak 5G hizmetinin Vodafone Grubu'nun dünyada yaptığı en büyük lansman olacağını açıkladı. Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) gazetecilere konuşan ikili, Türkiye'deki yatırımlar, dijital hizmetler, yapay zeka entegrasyonu ve uydu teknolojileri gibi konuları da değerlendirdi. Della Valle uzun vadeli yatırım güvencesinin önemini, Aksoy ise sabit geniş bant rekabetindeki eksiklikleri vurguladı.
Dünya GSM Birliği (GSMA) tarafından Barselona’da “IQ Çağı” temasıyla düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC), telekom sektörünün küresel liderlerini bir araya getirdi. Etkinlikte Vodafone Grubu’nun üst düzey isimleri, Vodafone Group CEO’su Margherita Della Valle ve Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Türkiye pazarındaki konumlarını ve yakında devreye girecek 5G sürecini basın mensuplarına anlattı. Vodafone’un Türkiye’yi stratejik bir başarı öyküsü olarak gördüğünü vurgulayan Della Valle, 5G’nin yapay zekâ ve fiziksel dünya entegrasyonu için kritik önem taşıdığını belirtti. Aksoy ise şirketin 20 yıllık Türkiye serüvenini, yatırımlarını ve 1 Nisan’da başlayacak geniş kapsamlı 5G lansmanını detaylandırdı.
TÜRKİYE PAZARINDAN YÜKSEK MEMNUNİYET
Margherita Della Valle, Türkiye’yi Vodafone için “başarılı bir pazar” olarak tanımladı. Yatırımcı toplantılarında Türkiye’yi sıkça öne çıkardıklarını belirten Della Valle, “Engin ve ekibi sayesinde burada büyük bir iş başarıyoruz. Geçen haziran ayında tüm yönetim ekibimizi İstanbul’a getirerek Türkiye’deki uygulamalarımızdan öğrenmelerini sağladık” dedi. Bağlantı hizmetlerinin ötesinde iş dünyasına dijital çözümler, tüketicilere sadakat programları ve en dijital uygulamalar sunduklarını ifade eden Della Valle, sabit, mobil ve uydu bağlantılarını kapsayan yelpazenin heyecan verici olduğunu vurguladı.
5G İLE YAPAY ZEKA VE DÜŞÜK GECİKME FIRSATI
5G’nin sunduğu düşük gecikme ve yüksek hızın, özellikle yapay zekâ uygulamaları için vazgeçilmez olduğunu belirten Della Valle, “AI fiziksel dünyaya daha fazla giriyor; araçlar, robotlar ve sensörler için mobil bağlantı her yerde olmalı” açıklamasında bulundu. Türkiye’nin dinamik yapısını ve dijital hizmetlerdeki ileri seviyeyi öven Della Valle, “Türkiye’den daha fazla yenilik çıkmasını görmek isterim” dedi.
FREKANS İHALESİ VE YATIRIM KOŞULLARI
Ekim 2025’teki frekans ihalesinde en düşük teklifi vermeleri sorulduğunda Della Valle, “Mantıklı insanlarız, ihtiyacımız olan spektrumu alırız. Mevcut spektrumla zaten mükemmel hizmet sunuyoruz, şimdi daha fazlasına sahip olacağız” yanıtını verdi. Yatırım kararlarında uzun vadeli öngörü ve güvencenin en kritik unsur olduğunu vurgulayan Della Valle, vergi oranları ve satın alma gücü gibi faktörlerin yanı sıra istikrarlı koşullar aradıklarını belirtti.
SABİT GENİŞBANTTA REKABET BEKLENTİSİ
Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, mobil tarafta 5G lansmanının istenen koşullarda gerçekleştiğini ifade etti. Ancak sabit geniş bant alanında mevcut operatörün imtiyazlarının sürdüğünü kaydeden Aksoy, “Daha rekabetçi bir ortam ve serbest piyasa bekliyorduk. Bu tarafta istediklerimiz tam karşılanmadı ama genel olarak pazardan memnunuz, özellikle mobilde çok memnunuz” dedi.
UYDU TEKNOLOJİLERİ VE GLOBAL İŞ BİRLİKLERİ
Amazon (AST SpaceMobile) ortaklığıyla uydu teknolojilerini desteklediklerini belirten Aksoy, kırsal kapsama ve afet durumları için bu teknolojinin önem taşıdığını söyledi. Regülasyonların netleşmesi halinde Vodafone’un global uzmanlığından yararlanacaklarını ekledi. Google, Meta, Huawei, Samsung ve Xiaomi ile yürütülen iş birliklerinin 5G’ye geçişte müşterileri yeni dijital deneyimlere hazırladığını vurguladı.
1 NİSAN’DA EN BÜYÜK 5G LANSMANI
Vodafone’un Türkiye’de 20. yılını kutladığını hatırlatan Aksoy, son 5 yılda şebekeye 80 milyar TL’nin üzerinde yatırım yaptıklarını, nüfusun yüzde 99,81’ini kapsadıklarını belirtti. 1 Nisan 2026 itibarıyla 81 il ve 922 ilçede 5G hizmeti sunacaklarını, bunun Vodafone Grubu’nun globaldeki en büyük lansmanı olacağını açıkladı. “5G bizim için ilk adım değil, globalde test edip ölçeklediğimizi Türkiye’ye taşıdığımız bir sonraki adım” diyen Aksoy, yenilenebilir enerji, veri merkezleri ve sosyal sorumluluk çalışmalarını da aktardı.
JEOPOLİTİK KRİZLERDE BAĞLANTI GÖREVİ
Orta Doğu’daki savaşın olası yayılma etkileri sorulduğunda Della Valle, operatörlerin küresel olayları öngöremeyeceğini ancak temel görevlerinin herkesi her yerde bağlantıda tutmak olduğunu vurgulayarak, “Bu görev, böyle zamanlarda hiç olmadığı kadar önemli” diye ekledi.