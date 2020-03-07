8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak düzenlenen Vodafone Kupası'nda Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ve Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı karşı karşıya geldi. Vodafone Park´ta gerçekleştirilen mücadelede Atletico Madrid, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek Vodafone Kupası'nı müzesine götürdü.

Beşiktaş karşılaşmaya Fatma, Didem, Çiğdem, Jesica, Aezu, Gizem, Yağmur, Başak, Esra, Elif, Sevgi Çınar ilk 11'i ile başlarken, konuk ekip Atletico Madrid ise sahaya Xin, Arias, Majarin, Herrero, Menayo, Meseguer, Leire, Leicy, Olga Garcia, Strom ve Charlyn ilk 11'yle sahaya çıktı.

Atletico Madrid, 37. dakikada Charlyn'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının bitimine 3 dakika kala konuk ekip, 42. dakikada Olga Garcia'nın attığı golle soyunma odasına 2-0 önde girdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Atletico Madrid, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

BAKAN KASAPOĞLU DA TRİBÜNDE KARŞILAŞMAYI TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da bu özel maçta karşılaşmayı tribünden izleyenler arasında yer aldı.

BOĞAZDA DOSTLUK GEZİSİ

Taraflar, maç öncesi birlikte çıktıkları boğaz turunda güneşli havanın ve boğazın keyfini çıkarırken, müzik eşliğinde renkli dakikalar yaşadı. Futbolcular, 8 Mart Kadınlar Günü´nü de kutlamış oldu.

KARŞILAŞMAYI 33 BİN KİŞİ TAKİP ETTİ

Öte yandan Beşiktaş ile Atletico Madrid arasında oynanan müsabakayı 33 bin taraftar takip ederken, bu sayı, Türkiye'de en fazla seyircinin takip ettiği kadın futbol maçı olarak tarihe geçti.

MAÇ SONU ÜÇLÜ

Mücadelenin sona ermesiyle, İspanyol ekibinin oyuncuları statta bulunan Beşiktaşlı taraftarlara üçlü çektirdi. Galibiyeti siyah-beyazlılarla kutlayan Atletico Madridli oyuncular, daha sonra sahada orta yuvarlağın üzerine dizilerek Beşiktaşlı oyuncularla birlikte de üçlü çektirdi.

MADRİD EKİBİ KUPASINI BAKAN KASAPOĞLU'NDAN ALDI

Maç sonunda düzenlenen kupa törenine Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi katıldı. Şampiyon olan İspanyol temsilcisine kupasını Bakan Kasapoğlu teslim etti.