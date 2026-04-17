Vogue Williams dördüncü çocuğuna hamile

İrlandalı sunucu ve model Vogue Williams, eşi Spencer Matthews ile dördüncü çocuk heyecanı yaşadıklarını duyurdu. Bir yıllık birlikteliğin ardından 2018'de evlenen 40 yaşındaki Williams ile 37 yaşındaki Matthews'in yedi yaşında Theodore adında bir oğulları, beş yaşında Gigi adında bir kızları ve üç yaşında Otto adında bir oğulları var.

Williams, Instagram'daki paylaşımına, "4 numaralı bebek geliyor" mesajını yazdı.

Karnı büyüyen Williams, St. Barths eşiyle göbeklerini kıyasladıkları fotoğrafını paylaştı. Çocuklarıyla birlikte fotoğraflarını da paylaşan Williams ve Matthew çiftine tebrik mesajları yağdı.

Dördüncü çocuk açıklamaları sürpriz olsa da, çift ilişkilerini oldukça göz önünde yaşıyor. Sık sık röportajlarda birbirlerinden bahseden ikili, sosyal medya aracılığıyla hayranlarına ev hayatlarına dair bir bakış sunuyor.

Çift hakkında geçen yıl mart ayında ilişkilerinin sallantıda olduğuna dair haberler çıkmış, ikili, bu haberleri "asılsız ve acımasız" nitelendirmesiyle yalanlamıştı.

Spencer Matthews, 2017'de alkol bağımlılığıyla mücadele ettiği dönemde ilişkilerinin zarar gördüğünü itiraf etmişti. Bağımlılığını yenmesine ve daha iyi bir insan olmasına yardımcı olduğu için eşi Vogue Williams'ı övmüştü.