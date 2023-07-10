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        Volebolbol maçları ne zaman başlayacak? Filenin Sultanları maç tarihi

        Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen, 2023 Voleybol Miletler Ligi'nde normal sezon geride kaldı. Milletler Ligi'ni ilk sekizde tamamlamayı başaran takımlar final etabında kozlarını paylaşacak. Peki, voleybol maçları ne zaman devam edecek, Türkiye'nin maçı ne zaman? İşte detaylar…

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 15:38
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        Voleybolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Voleybol Milletler Ligi'nde final turu öncesi nefesler tutuldu. Filenin Sultanları üç hafta boyunca çıktığı 12 maçın 9'unu kazanırken 3 tanesini kaybetti. Bu sonuçla birlikte adını çeyrek finale yazdıran millilerin rakibi İtalya oldu. İşte, Voleybol Milletler Ligi'nin başlayacağı tarih ve Türkie İtalya maçına ilişkin bilgiler…

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        TÜRKİYE İTALYA ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

        Türkiye İtalya Milletler Ligi çeyrek final maçı, 13 Temmuz Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak.

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        TÜRKİYE İTALYA ÇEYREK FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Türkiye voleybol milli çeyrek final maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

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        2023 VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ FİNALİ NEREDE?

        Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nin finali, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletine bağlı Arlington kentindeki College Park Center'da gerçekleştirilecek.

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        Millilerimizin geniş sporcu kadrosu aşağıdaki gibidir:

        Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Buse Ünal, Dilay Özdemir

        Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu

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        Smaçörler: Hande Baladın, Meliha Diken, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Yaprak Erkek, Neriman Özsoy

        Orta Oyuncular: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Ayçin Akyol, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Zeynep Sude Demirel

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        Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç, Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz

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