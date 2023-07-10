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Voleybolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Voleybol Milletler Ligi'nde final turu öncesi nefesler tutuldu. Filenin Sultanları üç hafta boyunca çıktığı 12 maçın 9'unu kazanırken 3 tanesini kaybetti. Bu sonuçla birlikte adını çeyrek finale yazdıran millilerin rakibi İtalya oldu. İşte, Voleybol Milletler Ligi'nin başlayacağı tarih ve Türkie İtalya maçına ilişkin bilgiler…