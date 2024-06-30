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        Haberler Spor Voleybol Voleybol FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Fransa şampiyon oldu - Voleybol Haberleri

        Voleybol FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Fransa şampiyon oldu

        Voleybolda FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde (VNL) Japonya'yı 3-1 yenen Fransa şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 23:12 Güncelleme: 30.06.2024 - 23:13
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        Erkekler Milletler Ligi'nde şampiyon Fransa!
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        Voleybolda FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde (VNL) Japonya'yı 3-1 yenen Fransa şampiyon oldu.

        Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanan final maçında Japonya ile Fransa karşılaştı.

        Rakibini, 25-23, 18-25, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-1 yenen Fransa, organizasyonu şampiyon tamamladı.

        Organizasyonun üçüncülük maçında ise Polonya ile Slovenya mücadele etti. Rakibini 26-24, 25-16 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup eden Polonya, organizasyonda üçüncü oldu.

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