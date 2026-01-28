Voleybolda gruplarımız belli oldu!

Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Ünlü oyuncunun doktoru Prof. Dr. Onur Yaprak; "Şu ana kadar anatomik ön değerlendirmeleri geçen 3 donör adayı bulunmaktadır. Gerekli tıbbi ve yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından donör adayının netleşmesi halinde, tarafımızca yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Mevcut aşamada kesinleşmiş bir verici bulunmamaktadır" dedi