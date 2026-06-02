Volkan Bahçekapılı ve Büşra Turan aşk yaşıyor

Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı, 2014 yılında dünyaevine girmişti. Çift, bu evlilikten 2016 yılında Nil, 2018 yılında ise Naz adını verdikleri iki kız çocuğunu kucaklarına almıştı.

Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı, 2024 yılında yaptıkları ortak açıklamayla evliliklerini sonlandırdıklarını duyurmuştu. Terim, ayrılık kararına ilişkin, "Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık" ifadelerini kullanmıştı.

2 yıllık ayrılığın ardından Volkan Bahçekapılı, yeni bir aşka yelken açtı. Bahçekapılı'nın mimari tasarımcı Büşra Turan ile Fethiye'de yaptığı tatil, sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

Büşra Turan, birlikte çekilen kareleri Instagram hesabından paylaşarak gönderisine, "Tam olarak o" notunu ve kırmızı kalp emojisini ekledi.

Öte yandan Buse Terim de geçtiğimiz yıl Batu Son ile aşk yaşadığını duyurmuştu. Terim, sosyal medya hesabından sevgilisiyle birlikte çekilen kareleri paylaşmayı sürdürüyor.

