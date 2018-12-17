Fenerbahçe’de Ersun Yanal’ın tekrar takımın başına getirilmesinin ardından önemli bir gelişme daha yaşandı. Daha önce 2003-2010 yılları arasında idari menajer olarak görev yapan Volkan Ballı tekrar göreve getirildi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle: "Futbol A Takımımızın İdari Menajerliği görevine Volkan Ballı getirilmiştir. Sayın Volkan Ballı’ya Fenerbahçe ailemize hoş geldin diyor yeni görevinde başarılar diliyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ