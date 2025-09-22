Volkan Demirel ile eşinden, "Hayat arkadaşım" horonu

2002'de Fenerbahçe'ye transfer olduktan kaptanlığa kadar yükselen, 85 kez milli formayı giyen Volkan Demirel ile 2009 Miss Belçika Güzellik Yarışması'nda kraliçe seçilen Zeynep Sever 2010'da evlendi.

Yeda, Yade ve Yasmin adında üç çocuğu bulunan Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel, örnek çift olarak gösteriliyor.

Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel, evliliklerinin 15'inci yılını çıktıkları bir akşam yemeğinde kutladı. Demirel çifti, yemeğin ilerleyen saatlerinde masadan kalkarak horon tepti. Zeynep Sever Demirel, yaşadığı mutluluğu; "Hayat arkadaşım = Horon arkadaşım. Nice 15 yıllara" cümlesiyle paylaştı.