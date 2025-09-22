Habertürk
        Volkan Demirel ile eşinden, "Hayat arkadaşım" horonu

        Volkan Demirel ile eşinden, "Hayat arkadaşım" horonu

        Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel, evliliklerinin 15'inci yılını horon teperek kutladı

        Giriş: 22.09.2025 - 10:52 Güncelleme: 22.09.2025 - 10:56
        Horon teperek kutladılar
        2002'de Fenerbahçe'ye transfer olduktan kaptanlığa kadar yükselen, 85 kez milli formayı giyen Volkan Demirel ile 2009 Miss Belçika Güzellik Yarışması'nda kraliçe seçilen Zeynep Sever 2010'da evlendi.

        Yeda, Yade ve Yasmin adında üç çocuğu bulunan Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel, örnek çift olarak gösteriliyor.

        Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel, evliliklerinin 15'inci yılını çıktıkları bir akşam yemeğinde kutladı. Demirel çifti, yemeğin ilerleyen saatlerinde masadan kalkarak horon tepti. Zeynep Sever Demirel, yaşadığı mutluluğu; "Hayat arkadaşım = Horon arkadaşım. Nice 15 yıllara" cümlesiyle paylaştı.

        GEÇEN YIL 1970'LER KONSEPTİYLE KUTLAMIŞLARDI

        Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel, evliliklerinin 14'üncü yılını ise 1970'ler konsepti içinde şarkı söyleyerek kutlamıştı.

        "Yıkılmadık ayaktayız"
        "Yıkılmadık ayaktayız" Haberi Görüntüle
        #Volkan Demirel
        #Zeynep Sever Demirel
        #fenerbahçe
        #horon
