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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Volkan Severcan dede oldu: Masal'ımız dünyaya geldi

Volkan Severcan'ın kızı Melis Severcan, ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Ünlü oyuncu, müjdeli haberi, "Masal'ımız dünyaya geldi. 'Dede' unvanımı dört bir yana duyururum" sözleriyle duyurdu

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  • Volkan Severcan dede oldu: Masal'ımız dünyaya geldi - Magazin haberleri

    Oyuncu Volkan Severcan'ın kızı Melis Severcan, 2021'in Nisan ayında uzun zamandır birlikteliğini sürdürdüğü iş insanı Canset Yavuz ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çift, ilk çocuklarına kavuştu.
  • Volkan Severcan dede oldu: Masal'ımız dünyaya geldi - Magazin haberleri

    DEDE OLDU

    İlk kez dede olma sevincini yaşayan Volkan Severcen, hastane odasında ailesiyle çekilen bu fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü oyuncu, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

    Çok şükür Masal’ımız dünyaya geldi. Bugünden itibaren 'dede' unvanımı dört bir yana duyururum. Hoş geldin Masal’ım... Canım Kızım Melis'im, canım oğlum Canset’im yepyeni bir sayfa artık hayatınızda... Anne ve baba olmak bana göre erişilebilecek en kutsal mertebelerden biri. Allah, mutluluklarını daim etsin, Masal’ımı kem gözlerden korusun, şans, bereket, huzur ve mutluluk versin.
  • Volkan Severcan dede oldu: Masal'ımız dünyaya geldi - Magazin haberleri

    ESKİ ROL ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

    Öte yandan geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan Melis Severcan ile Canset Yavuz'un düğününe, Volkan Severcan'ın uzun yıllar rol aldığı 'Çocuklar Duymasın' dizisinin ekibinden çok sayıda katılım sağlanmıştı.

    Çifti, sanat dünyasından ise Nilgün Belgün, Erhan Yazıcıoğlu, Şebnem Özinal, Göksel Kortay gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı. Gelinin nikah şahitliğini Volkan Severcan'ın 'Çocuklar Duymasın'da birlikte rol aldığı yakın arkadaşı Tamer Karadağlı üstlenmişti.
  • Volkan Severcan dede oldu: Masal'ımız dünyaya geldi - Magazin haberleri

    "BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ"

    Şahitlerin ve davetlilerin huzurunda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tarafından kıyılan ikilinin nikahında heyecanlı anlar yaşanmıştı.

    Nikah öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Melis Severcan ve Canset Yavuz, "Tek bir şey söylemek istiyoruz; çok mutluyuz ve birbirimizi çok seviyoruz" ifadeleriyle heyecanlarını paylaşmıştı.
  • Volkan Severcan dede oldu: Masal'ımız dünyaya geldi - Magazin haberleri

    "BİR KIZIMIZ VARDİ, BİR DE OĞLUMUZ OLDU"

    Volkan Severcan ve Müge Severcan ise mutluluklarını, "Bir kızımız vardı, şimdi bir de oğlumuz oldu. Böyle güzel bir aile ile hayatımızı birleştirdiğimiz için çok şanslıyız" ifadeleriyle dile getirdi.

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