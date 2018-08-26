Voluntari - CS U Craiova maçı öncesi rakamlar

Voluntari ve CS U Craiova, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü Romanya 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi Voluntari 1 puanla 14. sırada, CS U Craiova 5 puanla 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi Voluntari, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. CS U Craiova son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 774 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Voluntari kazanırsa 4.30, beraberlik çıkarsa 3.30, CS U Craiova sahadan galip ayrılırsa 1.50 oranını elde edecekler.

Voluntari son haftadaki Concordia Chiajna müsabasında 3-1 yenildi.

CS U Craiova ise Recaş maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Voluntari, 2 gol attı ve 3 gol yedi.

CS U Craiova ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. CS U Craiova, 3 gol atarken 2 gol yedi.

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