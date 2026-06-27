Vozinha: Bizim için büyük bir gurur

Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki Vozinha, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda H Grubu'nu 2. sırada tamamlayarak son 32'ye kalmalarının ardından yakaladıkları başarıyla ilgili konuştu.

"BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR GURUR, KÜÇÜK BİR ÜLKEDEN GELDİK"

Karşılaşmanın ardından konuşan Vozinha, tarihi başarıdan dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çok mutluyuz. Bu bizim için büyük bir gurur. Çünkü küçük bir ülkeden geldiğimizi biliyoruz. Ancak buraya mücadele etmek için geldiğimizi ve milli takımımızda çok fazla kalite bulunduğunu da biliyorduk. Belki çoğunuz Yeşil Burun Adalı futbolcuların yeterince iyi olmadığını düşünüyordu. Ama biz konuşmamızı sahada yapmak, kalitemizi göstermek ve rekabet edebileceğimizi kanıtlamak için buraya geldik. Oyuncularımızın büyük organizasyonlarda ve üst düzey liglerde forma giyebilecek seviyede olduğunu göstermek istedik."

"BÜYÜK BİR YÜREĞE SAHİBİZ"

Başarılı kaleci, ülkesinin karakterini sahaya yansıttıklarını vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemizi çok seviyoruz ve büyük bir tutkuyla temsil ediyoruz. Çok zor şartlarda büyüdük. Büyükannelerimiz, büyükbabalarımız ve ailelerimiz bizi yetiştirebilmek için büyük fedakarlıklar yaptı. Bu yüzden sahip olduklarımızın değerini biliyoruz. Sahada Yeşil Burun Adalıların direncini ve ülkemize duyduğumuz tutkuyu gösteriyoruz. Burada yalnızca futbolcuları değil, dünyanın dört bir yanındaki tüm Yeşil Burun Adalıları temsil ediyoruz. Küçük bir ülkeyiz ama büyük bir yüreğe sahibiz ve mücadeleden asla vazgeçmeyiz."