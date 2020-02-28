VPN nedir? VPN nasıl kurulur? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Genellikle internetin yavaşladığı zamanlarda kullanılan VPN hakkında detaylar haberimizde... VPN, Türkçe adıyla Sanal Özel Ağ'ın kısaltılmış halidir. Genelde internet yavaşladığında kullanılan VPN, farklı bir noktadaki başka bir ağdan internete bağlanmayı sağlar. VPN, sizi farklı bir noktadan internete bağlayarak bulunduğunuz yerdeki yavaşlıktan kurtulmanızı sağlayabilir.

VPN NASIL KURULUR?

Çeşitli program ve yazılımlar, Android ve iOS uygulama marketlerinde bulunmaktadır. VPN programlarını indirdikten sonra basit kurulumlarını yaparak siz de farklı bir noktadan internete bağlanabilir ve bulunduğunuz bölgedeki teknik arızadan veya yavaşlıktan kurtulabilirsiniz.

VPN NASIL KULLANILIR?

İndirdiğiniz VPN programını kurduktan sonra bağlanmak istediğiniz bölgeyi seçmeniz yeterli olacaktır. Bu sayede Türkiye'nin veya dünyanın farklı bir noktasından internete bağlanmış olacak, bölgenizdeki teknik arızadan kurtulabileceksiniz. İnternet gezinme hızınız bağlandığınız noktanın hızıyla doğrudan hızlanacaktır.

VPN'LER NE ALANLARDA KULLANILIR?

VPN bağlantı türleri, güvenlik şirketleri tarafından da tercih edilen bir bağlantı çeşididir. Bazı güvenlik şirketleri güvenilmeyen ağlara bağlanırken, bağlantıyı şifreleyerek karşı ağdan gelebilecek olası tehlikeleri önlemektedir. VPN ile bağlantınız şifreli olduğu için gönderdiğiniz veya aldığınız tüm veriler şifrelenir. Böylece hiç kimse sizin ne yaptığınızı göremezler.

TÜRKİYE'DE VPN KULLANIM ORANI

Araştırmacılar Türkiye interneti üzerinde yaptığı araştırmalar üzerine VPN kullanım oranını açıkladı. Ülkemizdeki kullanıcıların %58'i normalde ülkemize hizmet vermeyen eğlence sitelerine erişim için, %50'si erişimi engellenmiş siteler için, % 21'i ise internet geçmişini devlet kurumlarından saklamak için VPN ve ya Vekil Sunucu kullanıyor.