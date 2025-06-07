Vücudu arındıran doğal iksirler: Yaz boyu severek tüketebileceğiniz ödem attıran detoks suyu tarifleri!

Sıcak havalar, yetersiz su tüketimi, tuzlu gıdalar ve hareketsizlik gibi etkenler yaz aylarında ödem şikayetlerini artırabilir. Vücutta su tutulmasına neden olan bu durum, yalnızca fiziksel rahatsızlığa değil, aynı zamanda şişkinlik hissine ve kilo artışına da yol açar.