VURAL ÇELİK NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Çelik'in menajeri Rasim Özcan, defalarca aramasına rağmen oyuncuya ulaşamadı. Özcan, eve girip bakmaları için site güvenliğine haber verdi. Site güvenliği; "Bizim eve girme yetkimiz yok, giremeyiz" deyince Özcan, polisi aradı. Polis memurları, eve girdiğince Vural Çelik'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Rasim Özcan yaptığı açıklamada; "Neden öldüğüyle ilgili net bir şey söyleyemiyorum. Şeker, kalp, tansiyon hepsi vardı." dedi.

Vural Çelik, 3 gün önce kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Vural'ın ölüm nedeni, otopsiyle belirlenecek.