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Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW) Grubu'nda üst düzey bir yönetim değişikliği yaşanacağı belirtildi. Yapılan açıklamaya göre, şirketin CEO'su Herbert Diess VW'nin binek araç marka CEO'luk görevini Ralf Brandstaetter'e devredecek.

Görev değişiminin ardından Diess'in VW Grup CEO'su olarak kalacağı öğrenildi. Markanın COO'su olarak görev yapan Brandstaetter'in Temmuz ayı itibariyle yeni görevine başlayacağı kaydedildi.

Diess bir süredir hem VW Grubu CEO'luğunu hem de VW marka CEO'luğunu yürütüyordu.