VW'nin en çok satılan modeli değişti - haberler

HABERTURK.COM

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in en çok satılan modeli değişti. Bugüne kadar markanın satışlarından lokomotif görevi gören Golf'ün tahtını SUV model Tiguan'a kaptırdığı açıklandı.

Yapılan açıklamada, 2019'da tüm dünyada 778 bin adet satılan Tiguan, 702 bin adet satış rakamına ulaşan Golf'ü geride bıraktı. 2018 yılında ise, 731 bin adet Golf'e karşılık, 622 bin 500 adet Tiguan satılmıştı.

Rakamlar, Volkswagen müşterisinin Golf'ten Tiguan'a kaydığını gösteriyor.

2007 yılında yollara çıkan Tiguan, geçtiğimiz günlerde bantlardan 6 milyonuncu kez inmişti. Kompakt SUV modelin piyasa ilk çıktığındaki yıllık üretim adedi 120 bin civarındayken, talebin yükselmesi ile bu rakam 2019'da 900 bin adedi geçmişti.

İkinci nesil Tiguan'ın makyajlı versiyonun önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor.

46 YILDA 35 MİLYON ADET SATTI

Her ne kadar Golf, Volkswagen'in en çok satılan modeli unvanını Tiguan'a kaptırsa da, markanın tarihinde hala bu unvanı koruyor.

İlk tanıtıldığı 1974 yılından bu yanan 35 milyon adetlik satış rakamına ulaşan Golf'e karşın, Alman üreticinin ikonik modeli Beetle 21.5 milyon adet ve ticari model Kombi de 10 milyon adet satılarak Volkswagen'in tarihinde en çok satılan ilk üç modeli olarak dikkat çekiyor.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!