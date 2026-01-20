Habertürk
        Waffle Tarifi: Evde Waffle Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Waffle Tarifi: Evde Waffle Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Waffle, yumuşak dokusu ve üzerine eklenen çeşitli malzemelerle birçok kişinin favori tatlısıdır. Kahvaltı sofralarının ve tatlı molalarının vazgeçilmez lezzetleri arasına girmiştir. Peki waffle tarifi ve malzemelerinin detayları neler? Evde pratik waffle yapmak isteyenler için tarifin tüm detayları bu yazıda…

        Giriş: 20.01.2026 - 10:53 Güncelleme: 20.01.2026 - 10:53
        Waffle, özellikle son yıllarda ev mutfaklarında da sıkça yapılan popüler tatlılardan biri haline geldi. Dışarıda satılan waffle tatlılarının aksine evde hazırlanan tarif, malzeme kontrolü ve lezzet açısından avantaj sağlar. Ancak waffle hamurunun kıvamı, pişirme süresi ve kullanılan ekipman, sonuç üzerinde belirleyici rol oynar. İşte waffle yapılışı detayları…

        Doğru oranlarla hazırlanan bir waffle, dışı hafif çıtır içi ise yumuşak bir dokuya sahip olur. Evde waffle yapmak, sanıldığı kadar zor değildir. Doğru adımlar izlendiğinde kısa sürede lezzetli sonuçlar elde edilebilir. Detayları yazının devamında bulabilirsiniz…

        WAFFLE TARİFİ

        Waffle tarifi için birçok detay bulunur. Klasik tarif, temel anlamda yumurta, süt, un ve yağdan oluşan bir hamurla hazırlanır. Waffle’ı pankek benzeri tatlılardan ayıran en önemli özellik, özel waffle makinesinde pişirilmesi ve yüzeyindeki kare desenlerdir. Bu desenler, üzerine sürülen çikolata ve eklenen meyvelerin daha iyi tutunmasını sağlar. Hamurun ne çok akışkan ne de çok koyu olması gerekir. Doğru kıvamda hazırlanandığında waffle hamuru, pişirme sırasında eşit şekilde yayılır ve ideal dokusuna ulaşır.

        WAFFLE MALZEMELERİ

        Waffle malzemeleri de en merak edilenler arasındadır. Evde waffle yapmak için gerekli malzemeler oldukça temel ve kolay bulunur. Klasik bir waffle tarifi için ihtiyaç duyulan malzemeler aşağıda verilmiştir;

        • 2 adet yumurta
        • 1,5 su bardağı süt
        • Yarım su bardağı sıvı yağ
        • 2 yemek kaşığı toz şeker
        • 2 su bardağı un
        • 1 paket kabartma tozu
        • 1 paket vanilin

        Servis için isteğe bağlı olarak çikolata sosu, muz, çilek, kivi, fındık, fıstık ya da pudra şekeri kullanılabilir. Malzemelerin oda sıcaklığında olması, waffle hamurunun daha pürüzsüz olmasını sağlar.

        WAFFLE YAPIMI KOLAY MI?

        Peki waffle yapımı kolay mı? Bu tarif, doğru ekipman ve tarifle son derece kolaydır. Waffle makinesi kullanıldığı sürece pişirme aşaması zahmetsizdir. En sık yapılan hata, hamurun fazla sıvı ya da koyu hazırlanmasıdır. Bunun dışında makinenin yeterince ısınmadan kullanılması da waffle’ın yapışmasına veya içinin çiğ kalmasına neden olabilir. Ancak temel püf noktalarına dikkat edildiğinde waffle yapımı pratik ve keyifli bir sürece dönüşür. Bu yönüyle hafta sonu kahvaltıları ve tatlı molaları için ideal bir tariftir.

        WAFFLE NASIL YAPILIR?

        Waffle nasıl yapılır? Bu tarifin yapımına özellikle yumurta ve toz şeker ile başlanır. Tarif detayları aşağıdadır;

        • Waffle yapımına yumurtalar ve toz şeker derin bir kapta çırpılarak başlanır.
        • Karışım hafif köpüklenince süt ve sıvı yağ eklenir, çırpma işlemine kısa süre devam edilir.
        • Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve vanilin elenerek sıvı karışıma eklenir.
        • Tüm malzemeler pürüzsüz bir hamur elde edilene kadar karıştırılır.
        • Waffle makinesi önceden ısıtılır ve hafifçe yağlanır.
        • Hazırlanan hamur, makinenin ortasına dökülür ve kapağı kapatılır.
        • Waffle’lar yaklaşık 3-5 dakika içinde pişer.
        • Pişme süresi makinenin gücüne göre değişiklik gösterebilir.
        • Pişen waffle’lar sıcak servis tabağına alınır ve isteğe göre süslenir.

        Afiyet olsun!

        WAFFLE PÜF NOKTALARI

        Waffle yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli püf noktası, waffle makinesinin yeterince ısınmış olmasıdır. Soğuk makineye dökülen hamur yapışabilir ve düzgün pişmez. Bunun yanı sıra çeşitli püf noktalar aşağıda verilmiştir;

        • Hamur hazırlanırken un mutlaka elenmelidir. Bu, waffle’ın daha hafif ve kabarık olmasını sağlar.
        • Pişirme sırasında kapağı sık sık açmak waffle’ın sönmesine neden olabilir.
        • Waffle’lar piştikten sonra hemen servis edilmelidir. Bekledikçe yumuşayabilir.

        Bunların yanı sıra üzerine eklenecek malzemeler, waffle sıcakken eklenirse çikolata daha kolay yayılır ve lezzet bütünlüğü sağlanır.

        WAFFLE NEDEN YAPIŞIR?

        Peki waffle neden yapışır? Bu tarifte hazırlanan tatlının makineye yapışmasındaki ana neden, makinenin yeterince ısınmamış olmasıdır. Soğuk yüzeye dökülen hamur, yüzeye tutunur ve düzgün pişmez. Aynı zamanda makinenin yeterince yağlanmaması da yapışma sorununa yol açabilir. Hamurun çok akışkan olması veya fazla şeker içermesi de waffle’ın yüzeye yapışmasına neden olabilir. Ek olarak pişirme sırasında kapağın erken açılması da waffle’ın yüzeyden kopmasına yol açabilir.

        WAFFLE MAKİNESİ YOKSA YİNE DE YAPILABİLİR Mİ?

        Waffle makinesi olmadan da waffle benzeri bir lezzet hazırlamak mümkündür. Bu durumda yapışmaz tabanlı bir tava tercih edilmelidir. Hazırlanan waffle hamuru, tavaya küçük porsiyonlar halinde dökülerek pankek gibi pişirilir. Ancak waffle makinesindeki kare desenli yapı elde edilemez. Tavada yapılan waffle, daha düz ve yumuşak bir dokuya sahip olur. Pişirme sırasında kısık ateş kullanılmalı ve hamur kontrollü şekilde çevrilmelidir. Waffle makinesi olmadan yapılan bu yöntem, evde bir hayli pratik bir alternatif sunar.

