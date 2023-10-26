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        Haberler Yaşam Waffle tarifi nedir? Evde waffle nasıl yapılır?

        Waffle tarifi nedir? Evde waffle nasıl yapılır?

        Belçika mutfağına ait, hamurun özel bir kalıpta pişirilmesiyle elde edilen bir hamur işi olan Waffle, bu akşam MasterChef yarışmasında yapılacak. Peki, Waffle tarifi nedir? Evde waffle nasıl yapılır? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 17:18 Güncelleme: 26.10.2023 - 17:18
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        TV8 ekranlarında yayınlanan ve jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu gibi usta şeflerin yer aldığı MasterChef Allstar yarışmasının bu akşam yayınlanacak olan bölümünde yarışmacı Alican düellolarda waffle yapacak. Konuyla ilgili merak edilen: "Waffle tarifi nedir? Evde waffle nasıl yapılır?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

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        WAFFLE MALZEMELERİ NELER?

        Waffle için gereken malzemeler şu şekildedir;

        • 2 adet yumurta
        • 1 su bardağı toz şeker
        • 1/2 su bardağı sıvı yağ
        • 1 su bardağı süt
        • 2 su bardağı un
        • 1 paket kabartma tozu
        • 1 paket vanilya
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        WAFFLE NASIL YAPILIR?

        Yumurtaları ve toz şekeri iyice çırpın. Sıvı yağ ve sütü ekleyip karıştırmaya devam edin. Unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyip karıştırın. Waffle makinesini ısıtın ve bir kepçe hamur dökün. Waffle'ın bir yüzü kızarana kadar pişirin. Diğer yüzünü de pişirdikten sonra waffle'ı istediğiniz gibi süsleyerek servis edin. Üzerine meyve olarak çilek, ananas, kivi çok yakışacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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