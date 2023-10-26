TV8 ekranlarında yayınlanan ve jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu gibi usta şeflerin yer aldığı MasterChef Allstar yarışmasının bu akşam yayınlanacak olan bölümünde yarışmacı Alican düellolarda waffle yapacak. Konuyla ilgili merak edilen: "Waffle tarifi nedir? Evde waffle nasıl yapılır?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

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WAFFLE NASIL YAPILIR?

Yumurtaları ve toz şekeri iyice çırpın. Sıvı yağ ve sütü ekleyip karıştırmaya devam edin. Unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyip karıştırın. Waffle makinesini ısıtın ve bir kepçe hamur dökün. Waffle'ın bir yüzü kızarana kadar pişirin. Diğer yüzünü de pişirdikten sonra waffle'ı istediğiniz gibi süsleyerek servis edin. Üzerine meyve olarak çilek, ananas, kivi çok yakışacaktır.