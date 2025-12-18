Habertürk
Habertürk
        Trabzonspor Wagner Pina: İstediğimiz golü bulamadık - Futbol Haberleri

        Wagner Pina: İstediğimiz golü bulamadık

        Trabzonspor'un oyuncularından Wagner Pina, Türkiye Kupası'nda 1-0 yenildikleri Alanyaspor maçının ardından, "İstediğimiz golü bulamadık" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2025 - 00:56 Güncelleme: 18.12.2025 - 00:56
        "İstediğimiz golü bulamadık"
        Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Alanyaspor'a 1-0 yenilen Trabzonspor'un sağ beki Wagner Pina, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "İLK YARIDA ZORLANDIK"

        Karşılaşmaya iyi bir planla başladıklarını belirten Pina, rakibin tercih ettiği dizilişin ilk yarıda kendilerini zorladığını söyledi. Deneyimli futbolcu, "Maça iyi bir stratejiyle başladık. Rakibimizin tercih ettiği formasyon, ilk yarıda bizi biraz zorladı" ifadelerini kullandı.

        "SOYUNMA ODASINDA KONUŞTUK"

        İkinci yarıda oyuna daha farklı bir anlayışla çıktıklarını vurgulayan Wagner Pina, takım olarak üstünlük kurduklarını dile getirerek, "İkinci yarı soyunma odasında hem takım arkadaşlarımızla hem de hocamızla konuştuk. İkinci yarıya tamamen farklı bir anlayışla çıktık ve iyi de başladık" dedi.

        "İSTEDİĞİMİZ GOLÜ BULAMADIK"

        Trabzonspor'un ikinci yarıdaki performansına dikkat çeken Pina, "İkinci yarı tamamen bizim oyunumuz, bizim dominasyonumuzla geçti ancak maalesef istediğimiz golü bulamadık" şeklinde konuştu.

