Wang Yuanyuan: Böyle bir atmosferi sadece futbolda görmüştüm

GSPlus'a açıklamalarda bulunan Yuanyuan, ilk yurt dışı deneyimini yaşadığını belirterek, "Türkiye'de geçirdiğim zaman benim için çok güzel. Takıma sonradan katılmış olmama rağmen ekipteki herkes bana çok ilgi gösterdi ve büyük destek oldu. Galatasaray ailesinin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Başlangıçta adapte olmak gerçekten zordu. Buradaki her şey Çin'den tamamen farklıydı, hem antrenman düzeni hem de günlük yaşam açısından. Öğrenmem gereken çok şey vardı. Ancak takımım bana çok büyük destek verdi. Herkes çok arkadaş canlısı ve sıcak insanlar. Bu sayede buradaki sürecim çok daha kolay ve sorunsuz ilerledi." diye konuştu.

Galatasaray taraftarıyla ilgili sarı-kırmızılı oyuncu, "Voleybol kariyerimde daha önce bu kadar güçlü bir ritüele sahip bir taraftar desteği hiç yaşamamıştım. Böyle bir atmosferi sadece futbol maçlarında görmüştüm. Bu tezahürat biçimi bana çok büyük bir enerji verdi ve Galatasaray'ın gücünün nereden geldiğini daha iyi anlamamı sağladı." ifadelerini kullandı. Sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan pozitif yorumlardan dolayı mutlu olduğunu aktaran 28 yaşındaki Yuanyuan, "Yurt dışına geldikten sonra Instagram kullanmayı öğrenmeye başladım ve birçok kişiden destekleyici, motive edici mesajlar aldım. Voleybol sayesinde birbirimize bağlandık. Bu da bana sporun gerçekten sınırları olmadığını hissettirdi. Yapılan yorumları görmek beni çok mutlu ediyor ve içimi ısıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.