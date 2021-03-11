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Amerikalı ünlü yatırımcı ve iş insanı Warren Buffett, sahibi olduğu Berkshire Hathaway şirketinin hisselerindeki artışla 600 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmasıyla servetini 100 milyar doların üzerine taşıdı.

Buffett böylelikle Jeff Bezos, Elon Musk, Bernard Arnault ve Bill Gates'in ardından dünyanın zengin 5. kişisi konumunda.

Apple ve diğer hisselerden 35.8 milyar dolar kâr elde eden ve dördüncü çeyrek sonuçları pandemiye rağmen olumlu Berkshire Hathaway A hisseleri dün rekorla kapandı.

1965 yılında tekstil şirketi olarak kurulan Berkshire Hathaway, bugün 90'dan fazla şirketin sahibi ve 281 milyarlık hisseyi elinde tutuyor.

Bir dönem şirketin üçte biri kadar serveti olan Buffett, yaptığı bağışlarla da biliniyor. 90 yaşındaki Buffett, bugüne kadar 40 milyar dolara yakın bağışta bulundu.