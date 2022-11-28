Uzun bir süredir merakla beklenen Wednesday dizisi, gün itibariyle Netflix'te görücüye çıktı. Komedi ve korkuyu birleştiren dizinin oyuncuları ve konusuna dair tüm bilinmesi gerekenleri derledik. İşte, şimdiden 2. sezon onayını da aldığı iddia edilen Wednesday dizisine dair detaylar...