West Ham United - Manchester City: 1-1 (MAÇ SONUCU)
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, 31. haftada konuk olduğu West Ham ile 1-1 berabera kalarak zirve yarışında yara aldı. Bernardo Silva ile öne geçen City, Mavropanos'un golüne engel olamadı. 1 maçı eksik olan Guardiola'nın ekibi, lider Arsenal'in 9 puan gerisine düştü.
Giriş: 15.03.2026 - 01:04
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında West Ham United'a konuk olan Manchester City, rakibiyle 1-1 berabere kalarak şampiyoluk yarışında darbe yedi.
31. dakikada Bernardo Silva ile öne geçen City, 35'te Mavropanos'un golüne engel olamadı.
Guardiola'nın ekibi bu sonuçla puanını 61'e çıkarırken, 1 maç eksiğiyle lider Arsenal'in 9 puan gerisine düştü.
17. sırada yer alan West Ham ise puanını 29 yaptı.
