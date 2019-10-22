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HaberlerGirişimcilik

WeWork'ün kontrolü Softbank'e geçiyor

New York merkezli ortak çalışma alanı şirketi WeWork, en büyük yatırımcısı Softbank'in kontrolüne geçiyor. Dünyanın 27 ülkesinde 500 binden fazla üyesi bulunan ve alanında küresel lider olan şirketin, yaklaşık 8 milyar dolarlık değerleme üzerinden Softbank'a geçtiği belirtiliyor. Şirketin Japon teknoloji devi Softbank tarafından devralınmasının arkasında ise yaşanan finansal sıkıntıların olduğu bildiriliyor. Öyle ki, yılın ilk 6 ayında 1 milyar dolar zarar açıklayan WeWork'ün, yakın bir süre öncesine kadar değerleme tutarı 47 milyar doları buluyordu. Şirketin değerlemesindeki hızlı düşüş, yıl içinde planlanan halka arzı da ileri bir tarihe erteledi

Wework

Ortak çalışma alanı sağlayan WeWork'ün kontrolü yatırımcısı olan Softbank'e geçiyor. Yakın bir zaman öncesine kadar 47 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan ABD merkezli WeWork, bir süredir finansal sorunlar ile uğraşıyor.

Gelinen noktada, Softbank'in şirketi 7.5 milyon dolarlık değerleme üzerinden aldığı belirtiliyor.

Reuters'ta yer alan haberde, Japon teknoloji şirketi Softbank'in WeWork'e uzun vadede 5 milyar dolarlık yatırım yaparak borçları temizlemeye çalışacağı aktarılıyor. 

Softbank ve 100 milyar dolarlık teknoloji fonu Vision Fund, bugüne kadar yaptıkları 10.6 milyar dolarlık yatırım ile WeWork'ün 3'te birini kontrol ediyorlar.

6 AYDA 1 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

WeWork'ün içinde bulunduğu mali sorunlar, geçtiğimiz ay şirketin kurucusu ve CEO'su Adam Neumann'in görevinden çekilmesine neden olmuştu. Gelişmeler, borsada işlem görmeyi planlayan şirketin halka arz süresinin de gecikmesine yol açtı.

Analistler, WeWork'ün halka arzında en az 25 milyar dolarlık değerlemeye ulaşması halinde Softbank'in yaptığı yatırımı çıkarabileceğini belirtiyor.

Yaşananlar, şirketin iletişim direktörü ile pazarlama müdürü gibi üst düzey çalışanlarının da ayrılığına zemin hazırladı.

Uzunca bir süredir harcamalarını kontrol altına alamayan WeWork, yılın ilk 6 ayında 1 milyar dolarlık kayıp yaşamıştı.

29 ülkede 111 şehirde faaliyet gösteren WeWork'ün, 527 bin üyesi bulunuyor. Faaliyet gösterdiği şehir sayısı ve üye hacmi ile WeWork, kendi alanında küresel lider konumunda bulunuyor.

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