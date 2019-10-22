Ortak çalışma alanı sağlayan WeWork'ün kontrolü yatırımcısı olan Softbank'e geçiyor. Yakın bir zaman öncesine kadar 47 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan ABD merkezli WeWork, bir süredir finansal sorunlar ile uğraşıyor.

Gelinen noktada, Softbank'in şirketi 7.5 milyon dolarlık değerleme üzerinden aldığı belirtiliyor.

Reuters'ta yer alan haberde, Japon teknoloji şirketi Softbank'in WeWork'e uzun vadede 5 milyar dolarlık yatırım yaparak borçları temizlemeye çalışacağı aktarılıyor.

Softbank ve 100 milyar dolarlık teknoloji fonu Vision Fund, bugüne kadar yaptıkları 10.6 milyar dolarlık yatırım ile WeWork'ün 3'te birini kontrol ediyorlar.

6 AYDA 1 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

WeWork'ün içinde bulunduğu mali sorunlar, geçtiğimiz ay şirketin kurucusu ve CEO'su Adam Neumann'in görevinden çekilmesine neden olmuştu. Gelişmeler, borsada işlem görmeyi planlayan şirketin halka arz süresinin de gecikmesine yol açtı.

Analistler, WeWork'ün halka arzında en az 25 milyar dolarlık değerlemeye ulaşması halinde Softbank'in yaptığı yatırımı çıkarabileceğini belirtiyor.

Yaşananlar, şirketin iletişim direktörü ile pazarlama müdürü gibi üst düzey çalışanlarının da ayrılığına zemin hazırladı.

Uzunca bir süredir harcamalarını kontrol altına alamayan WeWork, yılın ilk 6 ayında 1 milyar dolarlık kayıp yaşamıştı.

29 ülkede 111 şehirde faaliyet gösteren WeWork'ün, 527 bin üyesi bulunuyor. Faaliyet gösterdiği şehir sayısı ve üye hacmi ile WeWork, kendi alanında küresel lider konumunda bulunuyor.