WhatsApp’a yeni özellik 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Sosyal ağ Facebook bünyesindeki anlık iletişim platformu WhatsApp’a “Alışveriş” özelliği geliyor. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in yaptığı duyuruya, hem WhatsApp'e hem de Facebook Marketplace'e Alışveriş sekmesi eklenecek.

İşletmelere, mağaza reklam çözümleri ile kişiselleştirme olanakları sunacak olan sosyal ağ, “Alışveriş Reklamları” ile kullanıcılara, alışveriş davranışlarına yönelik reklamlar göstermeye başlayacak. Facebook, ayrıca Instagram görsel arama ve artırılmış gerçekliğe dayalı AR Dinamik Reklamlar gibi yeni teknolojileri de devreye alacak.

Facebook uygulamaları üzerinden alışveriş yapmanın yeni yollarını duyuran sosyal ağdan yapılan açıklamada, yenilikler ile ilgili şu bilgiler verildi:

“Bugün, platformumuzda aylık 300 milyondan fazla ‘Mağaza’ ziyaretçimiz ve 1.2 milyondan fazla aylık aktif ‘Mağaza’mız var. Artık insanların Mağazalar'ı keşfetmesini ve satın almasını daha da kolaylaştırıyoruz. Yakında, belirli ülkelerdeki işletmelere Mağazalarını WhatsApp'ta sergileme seçeneği sunacağız. ABD'de, ‘Alışveriş’ ürünlerini Marketplace'e getirerek her ay dünya çapında 1 milyardan fazla kişiye ulaşmalarına yardımcı olacağız. Önümüzdeki birkaç ay içinde, Instagram'da Mağazalar'daki ürünlere yönelik puanları ve incelemeleri genişleteceğiz.”

'HABER KAYNAĞINIZ KADAR KİŞİSELLEŞTİRECEĞİZ'

Facebook’un yanısıra Instagram ve WhatsApp’ta yer alan işletmelere insanların alışveriş tercihlerine göre reklam deneyimleri sunan kişiselleştirilmiş mağaza reklamı çözümlerini sunacaklarını belirten sosya ağdan yapılan açıklamada, “Haber Kaynağınız (News Feed) kadar kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi sunmak istiyoruz” denildi.

Facebook’un online alışveriş şeklini değiştirmek için artırılmış gerçeklik ve yapay zeka gibi teknolojilere yatırım yaptığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Instagram’da bu yıl yapay zeka destekli yeni bir görsel aramayı test etmeye başlayacağız. Görsel arama, insanların beğendikleri bir elbisenin resmine dokunarak çiçek desenli elbiseler gibi benzer ürünleri bulmalarına yardımcı olacak. Yakın gelecekte, insanların görsel bir arama başlatmak için kameralarından fotoğraf çekmelerini mümkün kılacağız.”