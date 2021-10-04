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Whatsapp, Instagram ve Facebook ne zaman düzelir? Instagram ve Whatsapp erişim sorunu

Milyonlarca Whatsapp, Instagram ve Facebook kullanıcısı erişim sorunu yaşıyor. Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan Twitter üzerinden son dakika açıklaması yaptı. Peki Whatsapp, Instagram ve Facebook ne zaman düzelir? İşte detaylar...

Whatsapp, Instagram ve Facebook ne zaman düzelir? Instagram ve Whatsapp erişim sorunu

Instagram, Facebook ve Whatsapp uygulamalarında mesaj gönderimi, fotoğraf, gif ve videoların yüklenememesi ya da açılmamasıyla ilgili sorun yaşanıyor. Kullanıcılar Instagram, Facebook ve Whatsapp ne zaman düzelir? diye merak ediyor. İşte haberin detayları...

WHATSAPP, INSTAGRAM, VE FACEBOOK'TA ERİŞİM SORUNU

Instagram, Facebook ve Whatsapp gibi sosyal medya uygulamalarında bir süredir kullanıcılar arasında mesaj gönderilemiyor, fotoğraf, video ve gif paylaşımında erişim sorunu yaşanıyor.

Sosyal medyada yaşanan erişim sorununun ardından milyonlarca kullanıcı "Whatsapp, Instagram ve Facebook çöktü mü?" sorusunu dile getirirken merakla araştırmaya başladı.

Instagram, Facebook ve Whatsapp'daki global sorun yaklaşık bir saattir devam ediyor.

BAKAN SAYAN'DAN ERİŞİM SORUNU AÇIKLAMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Whatsapp, Instagram ve Facebook erişim sorununa ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada; "#Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi

WHATSAPP ERİŞİM SORUNU

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNU

FACEBOOK ERİŞİM SORUNU

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