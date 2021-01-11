4 Ocak 2021'de Gizlilik İlkesi ve Hizmet Koşulları’nı güncelleyen WhatsApp, artık kullanıcılarının bilgilerini çatısı altında faaliyet gösterdiği Facebook Grubu’nun diğer şirketleriyle paylaşacak. Peki, Whatsapp sözleşme süresi ne zamana kadar? Whatsapp kapanacak mı? İşte detaylar...

WHATSAPP SÖZLEŞME SÜRESİ NE ZAMANA KADAR?

Güncellenen Gizlilik İlkesi’ni kabul veya rededilmesi için 8 Şubat’a kadar süre veren WhatsApp’ın bu yeni ilkelerini kabul etmeyenler bu tarihten itibaren artık WhatsApp’ı kullanamayacak.

WHATSAPP KAPANACAK MI?

WhatsApp kapanmayacak sadece Gizlilik İlkesi ve Hizmet Koşulları’nı güncelledi. Fakat WhatsApp'ın yeni sözleşmesini kabul etmediğiniz takdirde uygulamayı kullanamayacaksınız.

Facebook’un azalan kullanım oranı ve popüleritesini, WhatsApp başta olmak üzere diğer grup şirketlerin kullanıcılarından sağladığı verileri pazarlayarak aşmaya çalışan sosyal medya devi, bu durumu şu cümlelerle açıkladı:

“Hizmetlerimizi kullandıkça ve Hizmetlerimiz üzerinden iletişim kurdukça bilgilerinizi paylaşırsınız. Biz de Hizmetlerimizi yürütmek, sunmak, iyileştirmek, anlamak, özelleştirmek, desteklemek ve pazarlamak amacıyla bilgilerinizi paylaşırız. Hizmetlerimiz ya da Facebook Şirketlerinin hizmetleri hakkında size pazarlama amaçlı içerikler gönderebiliriz.”