Whatsapp çöktü mü? Instagram'da ana sayfa neden yüklenmiyor? soruları uygulamaların kullanıcılarının gündeminde. Whastapp'ta bazı kullanıcılar mesaj gönderip alırken gecikme yaşadığını söylüyor. Yaşanan gecikme fotoğraf ve video gibi medyalarda daha da yoğunlaşıyor. Instagram'da da özellikle ana sayfada akış yenilnemesi ve paylaşım yaparken sorun yaşanıyor. Whatsapp ve Instagram ile ilgili detaylar haberimizde...

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Aşağıdaki haritada, Whasatpp'a erişimde Türkiye ve Avrupa özelinde sorun yaşadığı görülüyor. Whatsapp'ta yaşanan aksaklıklarla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Aşağıdaki haritada, Instagram'a erişimde Türkiye ve Avrupa özelinde sorun yaşadığı görülüyor. Instagram'da yaşanan aksaklıklarla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.