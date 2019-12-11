WhatsApp’ta belirli kişileri engelleyerek onlardan mesaj, arama ve durum güncellemeleri almayı bırakabilirsiniz. Sevmediğiniz kişileri, sizi sürekli rahatsız eden birileri ya da spam olarak rahatsız eden mesajları engellemek için bu yöntemi kullanabilirsiniz. "WhatsApp’ta engelleme nasıl yapılır?" sorusunu adım adım yanıtlayacağın. Aşağıdaki engelleme adımlarını kullanarak siz de istemediğiniz kişileri engelleyebilirsiniz.

WhatsApp Kişileri Engelleme Nasıl Yapılır?

Öncelikle yapmanız gereken ilk şey WhatsApp’ı açmak. Daha sonra sırasıyla şu adımları uygulamak;

Diğer seçenekler > Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Engellenmiş kişiler’e dokunun.

Daha sonra Ekle’ye dokunun.

Ve engellemek istediğiniz kişiyi aratın veya seçin. Artık engelleme işlemi başarı şekilde gerçekleşecektir.

Daha farklı bir yöntemle de engelleme işlemi yapabilirsiniz. İşte o yöntem;

Engellemek istediğiniz kişiyle bir sohbet açın, ardından Diğer seçenekler > Diğer > Engelle > ENGELLE’ye dokunun.

Ya da sohbet açıktıktan sonra kişinin adına > Engelle > ENGELLE’ye dokunun.

Whatsapp’ta Engelleme Nasıl Anlaşılır?

Aslında WhatsApp’ta en çok merak edilen bu durum olmuştu. WhatsApp’ta engelleme seçeneği çıktığı ilk zamanlarda herkes bu sorunun yanıtını arıyordu. Arkadaşının mesajları ya da profili göremeyince ne olduğu merak ediliyordu. Bu durum WhatsApp’ta engellendiğiniz içindir.

Gönderilen mesajlar ve durum güncellemeleri telefonunuzda gözünmez.

Engellendiğiniz kişinin çevrimiçi olup olmadığı ve son görülme saat bilgileri görünmez.

Durum güncellemeleri görünmez.

Profil fotoğrafı ve o alanın bulunduğu kısımdaki bilgileri göremezsiniz.

Whatsapp’ta Engelleme Kaldırma Nasıl Yapılır?

WhatsApp üzerinde daha önce engellediğiniz biri ile yeniden iletişime geçmek istiyorsanız engel kaldırmalısınız. Engelleme kaldırma işlemi için sırasıyla izlemeniz gereken yol aşağıdaki gibidir;

- Whatsapp uygulamasını açıp Ayarlar > Hesap > Gizlilik > - Engellenen kişiler'e dokunun.

- Ardından kişinin ismine dokunup basılı tutun.

- Açılan menüden Engellemeyi Kaldır'a dokunun.