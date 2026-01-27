Wilfred Ndidi'nin acı günü: Babasını trafik kazasında kaybetti!
Beşiktaş, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nijeryalı futbolcusu Wilfred Ndidi'nin babasının, trafik kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu.
Beşiktaş, sezon başında transfer edilen Wilfried Ndidi'nin babasının trafik kazasında yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin kıymetli babası Sunday Ndidi’nin elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah’tan rahmet; Futbolcumuz Wilfred Ndidi'ye, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."
