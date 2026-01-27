Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Wilfred Ndidi'nin acı günü: Babasını trafik kazasında kaybetti! - Futbol Haberleri

        Wilfred Ndidi'nin acı günü: Babasını trafik kazasında kaybetti!

        Beşiktaş, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nijeryalı futbolcusu Wilfred Ndidi'nin babasının, trafik kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

        Giriş: 27.01.2026 - 14:10 Güncelleme: 27.01.2026 - 14:10
        Wilfred Ndidi'nin acı günü!
        Beşiktaş, sezon başında transfer edilen Wilfried Ndidi'nin babasının trafik kazasında yaşamını yitirdiğini açıkladı.

        Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

        "Futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin kıymetli babası Sunday Ndidi’nin elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

        Merhuma Allah’tan rahmet; Futbolcumuz Wilfred Ndidi'ye, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

        Bakan Yerlikaya: "332 kilogram Skunk, 16 kilogram Metamfetamin olmak üzere 348 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi"

         İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "332 kilogram Skunk, 16 kilogram Metamfetamin olmak üzere 348 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi" dedi. (İHA)

