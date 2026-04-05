Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Wilfried Singo: Bizim için hayal kırıklığı oldu - Galatasaray Haberleri

        Wilfried Singo: Bizim için hayal kırıklığı oldu

        Galatasaray'ın defans oyuncusu Wilfried Singo, Süper Lig'in 28. haftasında 2-1 mağlup oldukları Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Kazanmayı çok istemelerine rağmen gerçekleştiremediklerine değinen Singo, "Bu akşamki maç bizim için hayal kırıklığı oldu. Kazanmak için geldik, kazanmak istiyorduk ancak bunu gerçekleştiremedik" ifadelerini kullandı.

        Giriş: 05.04.2026 - 00:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bizim için hayal kırıklığı oldu"

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'ın oyuncularından Wilfried Singo, karşılaşmanın ardından konuştu.

        "HAYAL KIRIKLIĞI OLDU"

        Hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyen Singo, "Bu akşamki maç bizim için hayal kırıklığı oldu. Kazanmak için geldik, kazanmak istiyorduk ancak bunu gerçekleştiremedik. Başımız dik bir şekilde başlamamız gerekiyor." dedi.

        "BUNDAN SONRASI İÇİN HAZIRLANACAĞIZ"

        Açıklamalarına devam eden yıldız futbolcu, "Bir sonraki maça konsantre olup ona hazırlanacağız. İyi maçlar çıkarabiliriz. Bundan sonrası için hazırlanacağız. Her şey bizim elimizde. Ona göre de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

