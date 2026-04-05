Wilfried Singo: Bizim için hayal kırıklığı oldu

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'ın oyuncularından Wilfried Singo, karşılaşmanın ardından konuştu.

"HAYAL KIRIKLIĞI OLDU"

Hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyen Singo, "Bu akşamki maç bizim için hayal kırıklığı oldu. Kazanmak için geldik, kazanmak istiyorduk ancak bunu gerçekleştiremedik. Başımız dik bir şekilde başlamamız gerekiyor." dedi.

"BUNDAN SONRASI İÇİN HAZIRLANACAĞIZ"

Açıklamalarına devam eden yıldız futbolcu, "Bir sonraki maça konsantre olup ona hazırlanacağız. İyi maçlar çıkarabiliriz. Bundan sonrası için hazırlanacağız. Her şey bizim elimizde. Ona göre de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.