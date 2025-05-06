Wilfried Zaha'dan geri dönüş açıklaması!

Galatasaray'ın sözleşmeli futbolcusu olan ve MLS ekibi Charlotte'de kiralık olarak oynayan Wilfried Zaha, Crystal Palace günlerine dair açıklamalarda bulundu.

Geri dönüşü hakkında Daily Sports'un sorularını yanıtlayan Zaha, "Dürüst olayım, artık 32 yaşındayım. Ayaklarım yokken eski takımıma dönmeye çalışanlardan değilim. Palace şu an iyi gidiyor, finale kaldılar. Bazı şeyleri olduğu gibi bırakmak en iyisi. Orada yapacağımı yaptım, artık uzaktan takdir ederim. Hiçbir zaman ‘asla’ deme ama gerçek bu." açıklamasında bulundu.

Bu sezon Galatasaray, Lyon ve Charlotte olmak üzere 3 farklı takımın formasını giyen 32 yaşındaki oyuncu, 16 resmi maçta 3 gol ve 1 asist yaptı.