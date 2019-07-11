Nickerson, Haziran 2018'de geçirdiği felç sonrasında eski sağlığına kavuşamadı. Sosyal bir platformdan yapılan açıklamaya göre, Nickerson'ın felç geçirdikten sonra tam zamanlı bakıma ihtiyacı olduğunu belirtmişlerdi.

Gördüğü tedavi sürecinde zayıf düşen bedeni ve bundan kaynaklanan sorunlar da birleşince zatürre vücuduna kısa bir süre içinde yayıldı. Salı günü geçirdiği koma, vücudundaki karbondioksit salınımını engellemesi ve kanından zehirlenmesiyle yoğun bakıma kaldırıldı, yapılan tüm müdahalelere rağmen çarşamba gecesi hayatını kaybetti.

Denise Nickerson 1971 yapımı Willy Wonka & Çikolata Fabrikası filminde, dev bir yaban mersininde patlayan kız Violet Beauregarde'i canlandıran bir yıldız olarak ün kazandı. Daha sonra, The Brady Bunch ve Dark Shadows gibi gösterilerde yer alarak kariyerinde yükselmeye devam etti. Ancak kariyerinin en güzel yıllarında, 1970'lerin ortalarında, bir araba kazasında ağır şekilde yaralandı ve bacağını kırdığı, neredeyse bir yıl boyunca çalışamadı ama sonunda oyunculuk yapmak için kariyerine geri döndü. Nickerson, 1978 yılında 21 yaşındayken oyunculuk yapmayı bıraktı ve hayatının geri kalanını çoğunlukla spot ışığı altında geçirdi.

Oğlu Josh, Denise Nickerson'ın vasiyet olarak yakılma isteğinin olduğunu söyledi ve Oğlu Josh bu isteğini yerine getirdi, külleri ise cam sanatı eserine dönüştü.