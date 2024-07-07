Wimbledon'da Swiatek elendi, Djokovic dördüncü turda

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim korttaki tek grand slam turnuvasında, dünya kadınlar 1 numarası Swiatek, Kazak Yulia Putintseva ile karşılaştı.

Toplam 1 saat 59 dakika süren mücadelede rakibini 3-6, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup eden Putintseva, turnuvada ilk kez 4. tur biletini aldı.

2022 şampiyonu Kazak Elena Rybakina, eski dünya 1 numarası Danimarkalı Caroline Wozniacki'yi 6-0 ve 6-1'lik setlerle turnuva dışında bırakırken, son 2 yılın finalisti Tunus Ons Jabeur, Ukraynalı Elina Svitolina'ya 6-1 ve 7-6'lık setlerle mağlup oldu.

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Djokovic, Avustralyalı Alexei Popyrin'i 4-6, 6-3, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenerek tur atlayan taraf oldu ve adını 4. tura yazdırdı.