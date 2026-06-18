Wings'ten müşterilerine 2 milyar TL'yi aşan fayda

Akbank, kredi kartı Wings’in 2025 performansı ve hayata geçirmeye hazırlandığı projeleriyle ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Son bir yılda, pazarın üzerinde bir büyüme sağlayan Wings'in kullanıcılarına 2 milyar TL’yi aşan fayda sağladığı kaydedildi. Akbank'ın Wings'i yapay zekâ destekli Seyahat Asistanı başta olmak üzere yeni hizmetler ve çözümlerle geliştireceği duyuruldu.

Akbank Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, kredi kartı pazarında artık müşterinin hayatına dokunan bütüncül faydaların öne çıktığını belirterek şunları söyledi:

“Bugün kredi kartı pazarı, tüketicinin değişen öncelikleriyle birlikte yeniden şekilleniyor. Müşteriler bir yandan bütçelerini daha bilinçli yönetmek, diğer yandan hayatlarına değer katan deneyimleri de sürdürmek istiyor. Bu tablo, kartları yalnızca ödeme aracı olmaktan çıkarıyor; seyahat, yaşam tarzı, ayrıcalık ve fayda ekseninde çok daha stratejik bir noktaya taşıyor. Wings’i de tam olarak bu dönüşümün merkezinde konumlandırıyoruz. Wings kullanıcılarımıza seyahatlerinde, restoran deneyimlerinde, yaşam ayrıcalıklarında ve günlük hayatın farklı temas noktalarında değer yaratan ve onlara rehberlik eden güçlü bir platform sunmaya odaklanıyoruz. Yaşamın her alanında sunduğumuz ayrıcalıklarla son bir yılda Wings kullanıcıları 2 milyar TL’yi aşan fayda sağladı. Sektörün üzerinde gösterdiğimiz güçlü performans da çözümlerimizin kullanıcılarımız nezdinde karşılık bulduğunu gösteriyor” dedi.

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İŞLEM ADEDİ YURT İÇİNDE YÜZDE 15, YURT DIŞINDA YÜZDE 43 BÜYÜDÜ

Son bir yılda Türkiye’de toplam alışveriş işlem adedi %12, yurt dışı işlem adedi %33 büyürken, Wings’te işlem adetleri yurt içinde %15, yurt dışında %43 artarak pazarın üzerinde bir ivme yakaladı.

Wings sahiplerinin bilet alımlarını gerçekleştirdiği Gezkanatlan.com verilerine bakıldığında ise son bir yılda yapılan bilet satışlarının %55’i yurt dışı, %45’i yurt içi seyahatlerden oluştu. Şirketten yapılan açıklamaya göre; Wings’in Londra, Paris, Amsterdam, Berlin ve Roma gibi Avrupa’nın en çok tercih edilen şehirlerine yönelik “Rüya Şehirler” kampanyasına katılan 2.300’den fazla Wings kullanıcısı Mil Puanlarını 4 kat daha değerli kullanarak seyahat etti.

MİL PUAN TRANSFERİ BAŞLADI, SEYAHAT ASİSTANI YOLDA

Nisan ayında devreye alınan Mil Puan Transferi özelliğiyle Wings kullanıcılarının, Akbank Mobil üzerinden Mil Puanlarını Wings sahibi yakınlarıyla paylaşabildiği belirtildi.

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Akbank, Wings kullanıcıları için yapay zekâ destekli yeni bir seyahat planlama deneyimini de yakın zamanda hayata geçirmeye hazırlanıyor. Juzdan uygulaması üzerinden sunulması planlanan Seyahat Asistanı ile Wings kullanıcıları, seyahat etmek istedikleri şehirler hakkında öneriler alabilecek, seyahatlerini planlayabilecek.

Şebnem Dağ Güven, yeni döneme ilişkin şunları söyledi: “Wings sahiplerinin dijital kanallarımızda da çok aktif olduklarını görüyoruz. Wings sahiplerinin %97’si Akbank’ın Mobil kanallarını kullanıyor, %57’si ise seyahat harcamalarını dijital kanallar üzerinden gerçekleştirmeyi tercih ediyor. Bu alışkanlıklar ve tercihler doğrultusunda, Wings dünyasını yeni nesil dijital deneyimlerle zenginleştiriyoruz. Mil Puan Transferi ile müşterilerimize kazandıkları Mil Puanları sevdikleriyle paylaşma imkânı sunduk. Yakında hayata geçirmeyi planladığımız yapay zekâ destekli Seyahat Asistanı ile de seyahat planlama deneyimini veri, iç görü, ekosistem desteği ve rehberlik ile yeni bir boyuta taşımayı hedefliyoruz. Amacımız, Wings’i deneyim ve iyi yaşam ekonomisinin güçlü markalarından biri olarak konumlandırırken, müşterilerimize kararları kolaylaştıran ve yaşama somut değer katan bir ayrıcalıklar dünyası sunmak.”

Wings sahipleri'nin diledikleri havayolundan alan vergisi dahil Mil Puan ile uçak bileti alabildiği; ücretsiz seyahat sigortası, belirli havalimanlarında hızlı geçiş ve rötar durumlarında ‘lounge’ kullanım hakkı gibi ayrıcalıklardan yararlanabildiği ifade edildi. Ayrıca havalimanı transferlerinde yüzde 75’e varan, otopark hizmetlerinde yüzde 50’ye varan indirimler sağlandığı kaydedildi. Restoran harcamalarında ise tüm dünyada %15’e varan indirimler, Wings Style noktalarında üst limitsiz %20’ye varan ek indirim sağlandığı belirtildi.

Wings müşterilerine ücretsiz bankacılık işlemlerinin yanı sıra; taşıt ve konut kredisi, BES, tamamlayıcı sağlık sigortası, Artı Para ve otomatik fatura ödemesi gibi bankacılık ürünlerinden Mil Puan kazanımı da sağlandığı kaydedildi.

Wings kullanıcıları, diledikleri havayolundan 1,5 milyon Mil Puan ile yurt içinde 15 bin TL, yurt dışında ise 30 bin TL değerinde uçak bileti alabildiği belirtildi. Yapılan açıklamaya göre; düzenli kullanımla Wings sahipleri, kazandıkları Mil Puanlarla senede 8 yurt içi uçak bileti alabiliyor. Mil Puanlar, yurt dışında 2 kat değerli olduğu için bu, yaklaşık 6 Avrupa uçak biletine karşılık geliyor. Kampanyalara katılımlarla ise ilave 6 uçak bileti kazanmak mümkün oluyor.