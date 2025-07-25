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        Haberler Dünyadan Winona Ryder'dan itiraf: Al Pacino'ya âşıktım ama beni reddetti - magazin haberleri

        Winona Ryder'dan itiraf: Al Pacino'ya âşıktım ama beni reddetti

        Winona Ryder, bir dönem Al Pacino'ya âşık olduğunu ama yaş farkında dolayı usta oyuncunun kendisini reddettiğini itiraf etti. Ne var ki Pacino'nun yakın zamanda kendisinden 54 yaş küçük sevgilisinden çocuğu oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 11:53 Güncelleme: 25.07.2025 - 11:53
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        "Ona âşıktım ama beni reddetti"
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        ABD'li oyuncu Winona Ryder, geçmiş defterleri karıştırarak yıllar önce Al Pacino'ya olan aşkını itiraf etti. 53 yaşındaki Ryder, 85 yaşındaki Pacino'nun kendisini, çok genç olduğu için reddettiğini anlattı.

        Winona Ryder ile Al Pacino, 2002'de 'Simone' adlı bilim kurgu-komedi türündeki filmde başrolleri paylaşmıştı. Ryder, Hollywood'un en büyük yıldızlarından biriyle çalışmanın nasıl bir duygu olduğunu anlatırken, o dönem ona âşık olduğunu itiraf etti.

        'III. Richard' oyunu için birlikte bir atölye çalışması yaptıkları sırada, kendini kahve bağımlısı olarak tanımlayan Al Pacino'nun onu New York'un her yerine kahve içmeye götürdüğünü anlattı.

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        Winona Ryder, o günleri şöyle anlattı: Sonunda beni kaldığım yere bırakıyordu ve ben de, 'Seni seviyorum, biliyorsun. Sana gerçekten aşığım' diyordum. O da, 'Ah, tatlım, hayııııır' diyordu.

        Winona Ryder, "10 yıl sonra benden daha genç olan kız arkadaşıyla tanıştım" diyerek Al Pacino'nun çelişkisini ortaya koydu. Pacino, kendisinden çok daha genç kadınlarla birlikteliğe yabancı değil. Bilinen son ilişkisi, Haziran 2023'te bir erkek çocuk sahibi olduğu 31 yaşındaki Noor Alfallah ile olmuştu. Çift, Nisan 2022'de ilişkiye başlamış, ancak oğullarının doğumundan kısa bir süre sonra ayrılmıştı. Alfallah'tan önce Pacino, 2008'den 2018'e kadar 49 yaşındaki oyuncu Lucila Solá ile birlikteydi.

        Al Pacino'nun dördüncü çocuğunu kendisinden 54 yaş küçük sevgilisi Noor Alfallah 2023'te dünyaya getirdi

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        Öte yandan Winona Ryder, 2011'den bu yana moda tasarımcısı Scott Mackinlay Hahn ile birliktelik yaşıyor. İkili, 'Siyah Kuğu'nun (Black Swan) galasında tanışmıştı.

        2022'de verdiği bir röportajda; Scott Mackinlay Hahn'ın ruh eşi olduğunu söyleyen Vinona Ryder, evlenmeyi ve çocuk sahibi olmayı planlamadıklarını belirtmişti.

        Winona Ryder - Scott Mackinlay Hahn

        Vinona Ryder'ın aşk defteri kabarık. 1990'ların başında Johnny Depp ile nişanlı olan Ryder; 2000'de Matt Damon ile birliktelik yaşadı. Val Kilmer (2005), Pete Yorn (2001), David Duchovny (1996), David Pirner (1994-1996), Christian Slater (1988) ve Rob Lowe (1986), Ryder'ın eski aşklarıydı.

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        #Winona Ryder
        #Al Pacino
        #aşk
        #ilişki
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