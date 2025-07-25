Winona Ryder'dan itiraf: Al Pacino'ya âşıktım ama beni reddetti

ABD'li oyuncu Winona Ryder, geçmiş defterleri karıştırarak yıllar önce Al Pacino'ya olan aşkını itiraf etti. 53 yaşındaki Ryder, 85 yaşındaki Pacino'nun kendisini, çok genç olduğu için reddettiğini anlattı.

Winona Ryder ile Al Pacino, 2002'de 'Simone' adlı bilim kurgu-komedi türündeki filmde başrolleri paylaşmıştı. Ryder, Hollywood'un en büyük yıldızlarından biriyle çalışmanın nasıl bir duygu olduğunu anlatırken, o dönem ona âşık olduğunu itiraf etti.

'III. Richard' oyunu için birlikte bir atölye çalışması yaptıkları sırada, kendini kahve bağımlısı olarak tanımlayan Al Pacino'nun onu New York'un her yerine kahve içmeye götürdüğünü anlattı.

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Winona Ryder, o günleri şöyle anlattı: Sonunda beni kaldığım yere bırakıyordu ve ben de, 'Seni seviyorum, biliyorsun. Sana gerçekten aşığım' diyordum. O da, 'Ah, tatlım, hayııııır' diyordu.

Winona Ryder, "10 yıl sonra benden daha genç olan kız arkadaşıyla tanıştım" diyerek Al Pacino'nun çelişkisini ortaya koydu. Pacino, kendisinden çok daha genç kadınlarla birlikteliğe yabancı değil. Bilinen son ilişkisi, Haziran 2023'te bir erkek çocuk sahibi olduğu 31 yaşındaki Noor Alfallah ile olmuştu. Çift, Nisan 2022'de ilişkiye başlamış, ancak oğullarının doğumundan kısa bir süre sonra ayrılmıştı. Alfallah'tan önce Pacino, 2008'den 2018'e kadar 49 yaşındaki oyuncu Lucila Solá ile birlikteydi.