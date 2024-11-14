Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.355,85 %0,60
        DOLAR 34,3684 %0,04
        EURO 36,3267 %0,03
        GRAM ALTIN 2.825,32 %-0,63
        FAİZ 42,89 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 33,04 %-1,33
        BITCOIN 90.572,00 %2,19
        GBP/TRY 43,6103 %-0,18
        EUR/USD 1,0541 %-0,22
        BRENT 72,24 %-0,06
        ÇEYREK ALTIN 4.619,40 %-0,63
        Haberler Ekonomi Alışveriş E-ticaret WORLDEF, e-ticaret devlerini Dubaide bir araya getirecek - Alışveriş Haberleri

        WORLDEF, e-ticaret devlerini Dubaide bir araya getirecek

        Uluslararası e-ticaret platformu WORLDEF, dünya genelindeki sektör temsilcilerini 4-5 Aralık'ta Dubai'de düzenlenecek fuarda bir araya getirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 11:45 Güncelleme: 14.11.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        e-ticaret devleri Dubai'de buluşuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        WORLDEF'ten yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaret Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi'nin açılış konuşmasını yapacağı etkinliğin, dijital ekonominin hızlı büyüdüğü Körfez ülkelerindeki e-ticaret dönüşümüne katkı sunması bekleniyor.

        "WORLDEF DUBAI" adıyla gerçekleştirilecek fuar, Dubai'nin e-ticaret odaklı ilk serbest bölgesi Dubai CommerCity (DCC) yerleşkesinde düzenlenecek. Etkinliğe 40'tan fazla ülkeden 5 binden fazla ziyaretçinin katılması bekleniyor. 120'den fazla perakende markasının stant açacağı fuarda binden fazla e-ticaret pazar yeri satıcısı yer alacak.

        35 TÜRK MARKASI OLACAK

        Türkiye merkezli sınır ötesi e-ticaret platformu BiggBrands'in Üst Yöneticisi (CEO) Enis Karslıoğlu'nun öncülüğünde 35 Türk markasının bulunacağı "Türkiye pavilyonu" da etkinlikte yer alacak.

        REKLAM

        Fuara, Tacikistan Başbakan Yardımcısı Murodali Alimardon ve Tacikistan Sanayi Bakanı Sherali Kabir'in yanı sıra iş dünyasından önde gelen isimlerin katılması bekleniyor.

        Fuarın konuşmacıları arasında Tradeling CEO'su Alastair Croker, Meta Orta Doğu ve Afrika Ekosistem Geliştirme Müdürü Muhannad Hasan, eBay Pazar Deneyimi Lideri Sharanya Rao, Amazon Ads Türkiye, Mısır ve Güney Afrika Genel Müdürü Yasmina Hassan, AmazonSellers Topluluğu CEO'su Krystel Abi-Assi, Jumia CEO'su Francis Dufay, Joom CEO'su Marina Khanayeva, ShopiVerse CEO'su Orxan Isayev, Vinculum Group CEO'su Venkat Nott, WorldFirst CEO'su Clara Shi, Alpha Global CEO'su Seif El Hakim, Roland Berger Orta Doğu Genel Müdürü Tobias Schoenberg gibi isimler de yer alıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen WORLDEF CEO'su Ömer Nart, etkinliğin "dünyanın en büyük e-ticaret fuarı" olarak konumlandırıldığını ifade ederek, e-ticaretin geleneksel ticaretteki etkisinin giderek artırdığına dikkati çekti.

        Dubai'nin dijital ekonomideki konumuna işaret eden Nart, "Global vizyonu olan markalar bu bölgeye odaklanıyor. Bölgenin en hızlı büyüyen dijital ekonomisi Dubai, teknolojiye ve online alışverişe yatkın genç müşteri kitlesi, bürokratik kolaylıklar ve ülkeler arası ekonomik ve politik iş birlikleri sayesinde şirketler için birçok avantaj sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        Nart, e-ticaretin hızla büyüdüğü Körfez bölgesinde 2026'da e-ticaret hacminin 57 milyar doları aşmasının beklendiğini kaydederek, "Araştırmalar, BAE'de çevrim içi alışveriş yapanların sayısının son beş yılda iki katına çıktığını gösteriyor. Teknolojiye hakim tüketici tabanı, gelişmiş e-ticaret altyapısı ve e-ticaret ruhuyla Dubai, dijital ekonomide gelişmek isteyen işletmeler için dinamik bir ortam sunuyor" ifadelerini kullandı.

        Nart, etkinlikte yapay zekadan perakende teknolojilerine ve otomasyona kadar e-ticaret ile bağlantılı birçok konu tartışılacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "E-ticaret ile bağı olan markalar işbirlikleri geliştirecek. Üst düzey konuşmacılar, sektörün öncüleri ve e-ticaret uzmanı isimler ilham veren tecrübelerini paylaşacak. WORLDEF, referans alınacak fuar konsepti ile e-ticaret ekosistemi için sağlam bir temel oluşturuyor. Küresel e-ticaret paydaşlarının, ekosistemin mevcut ve gelecekteki sorunları ile ilgili tartışmalara katılmaları için platform görevi görüyor. Bu çerçevede, WORLDEF DUBAI'de, Körfez e-ticaret pazarındaki dönüşümün bir parçası olmak isteyen markalara büyük bir fırsat sunuyoruz."

        TÜRKİYE PAVİLYONU E-TİCARET MARKALARINA FIRSAT SUNACAK

        WORLDEF DUBAI, sınır ötesi e-ticaretle Körfez pazarına açılmak isteyen Türk markaları için de önemli bir platform oluşturacak. Türkiye pavilyonunda yer alan markalar, fuarda e-ticaret profesyonelleri ile etkileşime geçme, küresel pazarlara erişim sağlama ve yeni işbirlikleri kurma imkanına sahip olacak.

        Etkinlikte, e-ticaret sağlayıcıları, lojistik ve yerine getirme hizmetleri sunan firmalar, yatırımcılar ve e-ticaret girişimcileri de geniş bir katılımcı kitlesi olarak yer alacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        "Yasa dışı bahse teşvik" soruşturmasında yeni erişim engeli kararı
        "Yasa dışı bahse teşvik" soruşturmasında yeni erişim engeli kararı
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Evden çalışanlar, 24 dakika daha fazla uyuyor
        Evden çalışanlar, 24 dakika daha fazla uyuyor
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Gemi enkazına benzettiler! Dünyanın en büyüğü
        Gemi enkazına benzettiler! Dünyanın en büyüğü
        Başhekim yardımcısını vuran sanıktan akla ziyan savunma!
        Başhekim yardımcısını vuran sanıktan akla ziyan savunma!
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        110 yılın ilkleri
        110 yılın ilkleri
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İranlı 3 kardeş ölü bulunmuştu! 9 sayfalık not toplu ölümü aydınlattı!
        İranlı 3 kardeş ölü bulunmuştu! 9 sayfalık not toplu ölümü aydınlattı!
        Çalhanoğlu'dan G.Saray sözleri!
        Çalhanoğlu'dan G.Saray sözleri!
        Bakan'dan EYT'nin maliyeti açıklaması
        Bakan'dan EYT'nin maliyeti açıklaması
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?