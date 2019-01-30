Aralık 2017'den beri satışta olan Mercedes-Benz'in pick-up modeli X-Classı'n, yeni V6 motor seçeneği X 350 d 4Matic'i satışa sunuldu.

258 beygirlik Common-Rail direkt enjeksiyon sistemine sahip 3.0 litre hacimli 6 silindirli dizel motorun, aracı 7.9 saniyede 0’dan 100 km/s hıza taşıdığı bildirildi. Otomobilin başlangıç fiyatının ise 327 bin TL olduğu açıklandı.

BEŞ FARKLI SÜRÜŞ MODU VAR

Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC’in standart donanımlarından biri olarak Dynamic Select ismi verilen sürüş modu seçimi özelliğinin sunulduğu kaydedildi. Sistemin, Comfort, Eco, Sport, Manual ve Off-Road olmak üzere beş farklı sürüş modu bulunuyor.

Sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi ile ilerleyen aracın arka aksında diferansiyel kilidi bulunuyor. 4MAT, 4H ve 4L olmak üzere de, dört tekerlekten sürüş sistemine ait üç farklı sürüş modunun araçta yer aldığı bildirildi.

'POWER' PAKET İLE SATILIYOR

Yedi adet hava yastığı ve iki çocuk için i-Size sabitleme sistemi standart olarak sunulduğu Mercedes-Benz X 350 d 4Matic’te Aktif Fren Asistanı ve Aktif Şerit Takip Asistanı gibi elektronik sistemlerle yer alıyor. Bunlara ek olarak elektronik stabilite programı, hız sabitleme sistemi, ön ve arkada disk frenler, LED farlar ve 360 derece kamera sistemine sahip 'Park Paketi'nin de standart olarak sunulduğu belirtildi.

Power donanım paketiyle satışa sunulan X 350 d'de, ön tampona entegre krom kaplamalı bir ön koruma, krom kaplamalı arka tampon, 19 inç 6 kollu alüminyum alaşım jantlar, üst kısmı deri kaplamalı gösterge paneli, deri ve elektrikli ayarlanabilen bel destekli koltuklar, çift bölgeli otomatik klima sistemi gibi donanımlar da yer alıyor.