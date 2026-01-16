X çöktü mü?
X uygulamasında dünya çapında meydana gelen teknik problem nedeniyle kullanıcılar akışları yenileyemiyor ve paylaşımlara erişemiyor.
Sosyal medya platformu X, eski adıyla Twitter, erişim sorunuyla gündeme geldi. Kullanıcılar, "Twitter'a neden giriş yapılamıyor?" sorusunun yanıtını arıyor.
Gün içinde akışın yenilenmemesi, paylaşımların yüklenmemesi ve hesaba giriş problemleri nedeniyle platformun genelinde bir teknik aksaklık yaşandığı düşünülüyor.
Ancak X tarafından erişim sorununa ilişkin resmi bir çökme açıklaması henüz yapılmadı.
ULAŞTIRMA BAKAN YARDIMCISI SAYAN'DAN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda küresel boyutta erişim sorunu yaşandığını bildirdi.
Sayan, Nsosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Ömer Fatih Sayan, "Sosyal medya platformu X'te yaşanan erişim sorunu küresel ölçekte devam etmekte olup, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Operasyon Merkezimiz süreci yakından takip ediyor." ifadesini kullandı.