Xiaomi Mi Mix Alpha özellikleri neler? Xiaomi Mi Mix Alpha Türkiye fiyatı ne kadar? soruları teknoloji tutkunları tarafından büyük merak konusu oldu. Xiaomi Mi Mix Alpha cep telefonunda farklı ekran tasarımı ve kamera özellikleriyle rakiplerine karşı önemli bir hamle yapan Xiaomi, telefonun fiyatını da duyurdu. İşte Xiaomi Mi Mix Alpha fiyatı ve özellikleri...

108 MP'LİK KAMERA ÖZELLİĞİ

Toplamda üç adet kameraya sahip olan Mi Mix Alpha’nın ön yüzünde herhangi bir kamera yok, üç kamera da arka tarafa konumlandırılmış. Bu kameraların özellikleri; ana kamera 108 megapiksellik f/1.69 diyafram açıklığına sahip Samsung tarafından üretilen bir sensöre sahip. Ekranın kenarlarında da dokunmatik ekran bulunuyor. Telefonun alt çerçevesinin boyutu ise 2.16 mm şeklinde öne çıkıyor.

XİAOMİ Mİ MİX ALPHA FİYATI NE KADAR?

Xiaomi Mi Mix Alpha cep telefonunun Çin'de 19.999 yuan satış fiyatıyla sunulacak. Türkiye koşullarında TL cinsinden hesaplandığında yaklaşık olarak 16.000 TL’ye tekabül ediyor fakat henüz resmi bir fiyat açıklaması yapılmadı.

XİAOMİ Mİ MİX ALPHA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyutlar ve ağırlık: 154.4 x 72.3 x 10.4 mm / 241 gr

Ekran: 7.92 inç, 2088 x 2250 px, AMOLED ekran, 388 ppi

İşlemci: Snapdragon 855+ (1×2.96 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485)

Grafik Birimi: Adreno 640

Depolama – RAM: 512 GB – 12 GB RAM, UFS3.0

Ana kamera: 108 Megapiksel, f/1.69, 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, Laser AF

Geniş açılı kamera: 20 Megapiksel, f/2.2, 13mm (ultrawide),1/2.8″, 1.0µm, Laser AF, ultra geniş açılı

Telefoto kamera: 12 Megapiksel, f/2.0, 54mm (telephoto),1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, 2x optical zoom

Arka kamera video: 2160p@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps

Batarya: 4.050 mAh @ 40 Watt hızlı şarj