Xiaomi MSA durduruldu hatası, günün ilk saatleri itibariyle bu sorunla karşılaşan cihaz kullanıcılarının gündeminde yer almaya başladı. Android System WebView hatası dolayısıyla ortaya çıkan MSA sorunu, cihazdan cihaza farklı yollarla çözüme kavuşturulabiliyor. Peki, MSA nedir ve MSA durduruldu hatası neden olur? İşte, çözümü

XİAOMİ MSA DURDURULDU HATASI NEDİR, ÇÖZÜMÜ NASIL?

Xiaomi MSA durduruldu hatasının çözümü için ilk etapta Google Play Store'dan "Android System WebView" uygulamasını bularak güncelleme yapmak gerekiyor. Gerekli güncellemenin yapılmasının arındansa ilk aşama tamamlanmış olacak. Ardından ikinci aşamada ise Ayarlar > şifreler ve güvenlik > yetkilendirme ve geri alma bölümünden MSA'nın durumunu değiştirmek gerekiyor.

Sorunun devam etmesi halinde Xiaomi’nin resmi internet adresinde yer alan çağrı merkezi aranabilir ya da ilgili satıcıdan teknik destek sağlanabilir.