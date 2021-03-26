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Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, orta sınıf akıllı telefon serisi Redmi Note ailesine Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 ve Redmi Note 10 5G modellerini ekledi. Yeni serinin amiral gemisi olan Redmi Note 10 Pro, 108 MP’lik ana kamera ve 120Hz AMOLED erkan gibi dikkat çeken özellikleri orta segmentle tanıştırıyor.

Akıllı telefonlarda en yüksek çözünürlüklü kameralardan birine sahip olan Redmi Note 10 Pro’nun 9'u 1 arada gruplama teknolojisine sahip 108 MP sensör, çift yerel ISO özellikleri, çok çerçeveli RAW algoritması ile desteklenen Gece Modu 2.0 (Night Mode 2.0) gibi özelliklerle geliyor.

Hem profesyonel hem de telemakro zaman atlamalı video çekimi sunan telefonda, Photo Clones (Fotoğraf Klonları),Video Clones (Video Klonları),Dual Video (Çift Video) ve Uzun Pozlama modları bulunuyor.

Kavisli kenara konumlanan parmak izi sensörü ve 6.67 inç 120Hz AMOLED nokta ekran ile gelen Redmi Note 10 Pro’da, “Oniks Grisi”, “Buzul Mavisi” ve “Gradyan Bronz” olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuluyor. Qualcomm Snapdragon 732G işlemciden güç alan Redmi Note 10 Pro, 5020 mAh pil ve 33W hızlı şarj özelliklerini barındırıyor.

REDMI NOTE 10S VE REDMI NOTE 10

Xiaomi’nin diğer yeni telefon modelllerinden Redmi Note 10S ve Redmi Note 10’da ise 6.43 inç AMOLED nokta ekran bulunuyor. Yeniden tasarlanan Redmi Note 10S ve Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro'da olduğu gibi kavisli kenara konumlanan parmak izi sensörü, 33W hızlı şarj, 360 derece ışık sensörü kurulumu ve çift hoparlör gibi yeniliklerle birlikte geliyor.

Redmi Note 10S ve Redmi Note 10, grup çekimleri için 8 MP ultra geniş açılı kamera, yakın çekimler için 2 MP makro kamera ve portre çekimleri için 2 MP derinlik sensörüne sahip dörtlü kamera kurulumuna sahip. Redmi Note 10S’te 64 MP olan ana kamera Redmi Note 10'da ise 48 MP. Redmi Note 10S MediaTek Helio G95 çipsetiyle, Redmi Note 10 ise Qualcomm Snapdragon 678 çipsetle birlikte geliyor.

REDMI NOTE 10 5G

Xiaomi’nin uygun fiyatlı 5G telefon olarak konumlandırdığı Redmi Note 10 5G, MediaTek Dimensity 700, 7nm üretim teknolojisi, Çift 5G SIM destekli sistem ve entegre modem gibi özelliklere sahip.

90Hz 6.5 inç AdaptiveSync nokta ekranı olan Redmi Note 10 5G, 48 MP ana kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörünün yer aldığı bir kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Telefonda, 5000 mAh pil ve 18W hızlı şarj desteği de bulunuyor.

BAŞLANGIÇ FİYATI 2999 TL

Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 ve Redmi Note 10 5G'nin bellek ve depolama açısından 6GB+64GB, 6GB+128GB ve 8GB+128GB olmak üzere üç farklı varyasyonu bulunuyor.

Gerçekleştirilen lansmanda konuşan Xiaomi Türkiye Ülke Müdür Yardımcısı İrfan Öztürk, Redmi Note 10 modellerinin 2 bin 999 TL'den, Redmi Note 10 Pro modellerinin ise 3 bin 799 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğunu duyurdu.

REDMI NOTE 10 SERİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Redmi Note 10 Pro Redmi Note 10S Redmi Note 10 Redmi Note 10 5G Ekran 120Hz AMOLED 6,67 İnç Nokta Ekran 6,43 İnç AMOLED Nokta Ekran 90Hz 6.5 İnç Nokta Ekran Arka kamera 108 MP geniş açılı kamera 8 MP ultra geniş açılı kamera 5 MP telemakro kamera 2 MP derinlik sensörü 64 MP geniş açılı kamera 8 MP ultra geniş açılı kamera 2 MP makro kamera 2 MP derinlik sensörü 48 MP geniş açılı kamera 8 MP ultra geniş açılı kamera 2 MP makro kamera 2 MP derinlik sensörü 48 MP geniş açılı kamera 2 MP makro kamera 2 MP derinlik sensörü Ön kamera 16MP ön kamera 13MP ön kamera 8MP ön kamera Boyutlar ve Ağırlık 164 mm x76,5 mm x 8,1 mm 193 g 160,46 mm x 74,5 mm x 8,29 mm 178,8 g 161,81 cm x 75,34 mm 8,92 mm 190 g İşlemci Qualcomm Snapdragon 732G MediaTek Helio G95 Qualcomm Snapdragon 678 MediaTek Dimensity 700 RAM+ROM LPDDR4X UFS 2,2 Ses Çift hoparlör 3,5 mm kulaklık jakı Yüksek Çözünürlüklü ses sertifikası 3,5 mm kulaklık jakı Yüksek Çözünürlüklü ses sertifikası Güvenlik Kavisli kenar parmak izi sensörü Yan tarafa konumlanmış parmak izi sensörü Şarj 5020 mAh pil 33W kablolu hızlı şarj desteği 5000 mAh pil 33W kablolu hızlı şarj desteği 5000 mAh pil 18W kablolu hızlı şarj desteği Bağlantı Çift SIM Çok İşlevli NFC IR blaster Çift SIM IR blaster 5G Çift SIM Çok İşlevli NFC IR blaster Varyantlar 6GB+64GB, 6GB+128GB 8GB+128GB 4GB+64GB, 4GB+128GB, 6GB+128GB Renk seçenekleri Oniks Grisi Buzul Mavisi Gradyan Bronz Oniks Grisi Çakıl Beyazı Okyanus Mavisi Oniks Grisi Çakıl Beyazı Göl Yeşili Krom Gümüşü Grafit Grisi Gece Mavisi Aurora Yeşili