Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, çocuklar için geliştirdiği yeni akıllı saati Mi Bunny Watch 3’ü tanıttı. Minik bilekler için özel olarak tasarlanan saat, kullanıcıların spesifik ihtiyaçlarını yerini getiriyor. Ebeveynler için ise GPS özelliği sayesinde çocukların güvenliği konusunda yardımcı oluyor.

İki yıl önce piyasaya çıkan ilk Mi Bunny’nin temel özelliği GPS takipçisi olmasıydı. O zamandan beri Çinli teknoloji devi, çeşitli geliştirmeler yaparak akıllı saate pek çok özellik kazandırdı. 2.5D Gorilla Glass’a sahip olan Mi Bunny Watch 3’ün 1.41 inç boyutunda AMOLED ekranı var. Sadece 51 gram ağırlığında ve çocuklara özel boyutlarda tasarlanmış.

Bağlantı konusunda ise Mi Bunny Watch 3, kullanıcılara birden fazla seçenek sunuyor. 4G LTE, WiFi, GPS ile birlikte A-GPS ve BeiDou bağlantılarını da destekliyor. Akıllı saate eğer bir nano SIM yerleştirirseniz, çocuğunuz bir akıllı telefon taşımaya ihtiyaç duymadan anne ve babasıyla iletişim kurabilir. Hatta 4G ağı sayesinde onlara sesli mesaj bile gönderebilir.

2 megapiksellik HD kameraya sahip olan Mi Bunny Watch 3, video ve fotoğraf çekebildiği gibi çeşitli objeleri tanımlayarak çocukların öğrenmesine katkıda bulunuyor. Modelin alarm, ses asistanı ve müzik oynatıcı gibi özellikleri var. Ürünün olumsuz yönü ise 30 saatlik sarj süresine ihtiyaç duyması. Pembe ve mavi renk seçeneklerine sahip olan akıllı saat, Çin’de 599 CNY fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da yaklaşık 87 dolara eşit.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ